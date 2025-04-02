В Киеве продают элитное жилье с роскошным ремонтом: как выглядит квартира за 1,3 млн долларов (видео)

Площадь квартиры составляет 178м2

В жилом комплексе на Грушевского в Киев на продажу выставлена квартира с роскошным ремонтом, интересной планировкой и довольно большой площадью. Однако ее стоимость может сильно удивить, ведь речь идет об 1 300 000 долларов.

Как выглядит это элитное жилье, в своих социальных сетях показал столичный агент по недвижимости Дмитрий Парамонов. Он провел экскурсию по квартире и показал, чем она богата.

По его словам, площадь квартиры составляет 178м2. В ней есть 2 мастер-спальни, просторная кухня-гостинная, гардероб, стиральная комната, гостевой санузел и многое другое.

На просторной кухне расположился островок из камня с варочной поверхностью. Сверху над ней установлена довольно необычная вытяжка. У стен расположены удобные шкафы для хранения кухонной утвари.

Кухню и гостиную разделяет фреска ручной работы. А в самой комнате есть удобный и большой диван, раскладной стол, плазменный телевизор, а также камин. Пол устелен дорогим паркетом.

Гардеробная, которая находится сразу возле прихожей, также довольная большая и имеет много места для размещения обуви и одежды. В этой комнате есть и зеркало во весь рост.

В мастер-спальне расположена высокая и большая кровать, напротив — телевизор, а рядом стоит уютное кресло, отлично вписывающееся в дизайн. Из этой комнаты идет переход в гардероб. Далее можно перейти в душевую.

Во второй спальне расположена большая кожаная кровать. Также из этой комнаты есть выход в гардероб.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Виннице продают элитную квартиру почти за 30 миллионов гривен. Трехкомнатное жилье площадью 180 квадратных метров расположено на седьмом этаже 15-этажной новостройки.