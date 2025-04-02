В 500 грн точно не уложитесь. Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2025

Набор продуктов из семи предложений на пасхальную корзину в 2025 году обойдется украинцам не дешево

Готовясь к Пасхе 2025, украинцы уже начинают закупать продукты для приготовления блюд или на пасхальную корзину. В этом году она вытянет из кошелька довольно кругленькую сумму.

"Телеграф" решил разобраться, сколько нужно будет отдать за продукты для пасхальной корзины, в которую кладут колбасу, мясо, сыр, масло, крашанки или писанки, паску и соль. Цены были взяты из "Минфина".

Итак, средняя стоимость на колбасу копченую "Глобфно" 460 граммов составляет 153,59 гривны. Можно найти и более дорогой вариант колбасы, а именно "Алан Брауншвейська" сырокопченая 1 килограмм за 989,70 гривны.

Вторым в списке является мясо. Мы взяли свинину, а именно ошеек. 1 килограмм ошейка сейчас в среднем стоит 269,43 гривны.

В корзину также кладут твердый сыр, например "Звени Гора" голландский 45%, который сейчас продают по средней цене в 189 гривен.

Из молочных продуктов также идет масло. За "Селянське" 72,5% 200 граммов нужно отдать 117,25 гривны. Если брать "Яготинське" 73%, то 104,95 гривны.

Не стоит забывать о самых главных продуктах — яйцах и паске. Сейчас десяток стоит в среднем 79,60, если покупать от "Квочки", или 72,83 гривны — от "Ясенсвіт".

Еще раньше "Телеграф" высчитал, какова будет себестоимость паски в 2025 году. Она обойдется украинцам в 34,09 грн.

Некоторые могут положить в корзину еще соль. Один килограмм стоит 37,45 гривны в среднем. Но ведь никто не будет брать кило, поэтому 10 граммов будет стоить 0,4 гривны.

Поэтому, пасхальная корзина обойдется украинцу в 2025 году в среднем в 824,29 гривны. Мы брали более дешевые товары из числа предложенных. Кроме того, цены могут колебаться, если некоторые товары покупать меньше килограмма или выбирать другие варианты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно отдать за лампадки, полотенца и свечи к Пасхе 2025.