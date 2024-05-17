Уменьшить последствия от обстрелов: в Киеве хотят построить несколько мини-ТЭЦ за 51 миллиард гривен (видео)

Нужная и важная инициатива

Киевские городские власти рассматривают возможность создания шести небольших тепловых электроцентралей в черте города. Данное решение призвано уменьшить последствия от вражеских обстрелов энерго-инфраструктуры и не позволить жителям столицы остаться зимой без тепла.

На возведение шести мини-ТЭЦ потребуется 12-15 лет и более 51 миллиарда гривен. Данную инициативу на заседании Киевского городского совета представил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев и она была утверждена — "за" проголосовало 85 депутатов.

Чтобы не остаться следующей зимой без тепла, городские власти решили разместить в разных районах Киева 6 мини-ТЭЦ суммарной мощностью 619 МВт, которые будут работать на различных видах топлива и производить как тепло, так и электроэнергию.

"Перед нами важная и без преувеличения уникальная миссия – в условиях войны выполнить небольшую технологическую революцию", — отметил во время своего выступления Пантелеев.

На их возведение нужно до €1,2 млрд (более 51 млрд грн) и 12-15 лет. Сегодня уже удалось привлечь донорского оборудования на более чем 2 млрд гривен. Часть оборудования уже в Киеве, еще одна часть — в пути. Также есть устройства, которые контрактуются у производителей.

"Речь идет о создании на базе современных газовых турбин, газопоршневых установок — так называемых мини-ТЭЦ, которые будут распределены по Киеву и приближены к потребителю", — сказал Пантелеев.

Такие турбины имеют более высокую эффективность по сравнению со старыми котлами, могут работать в режиме частичной мощности, адаптируясь к спросу на энергию, и запускаются до полной мощности очень быстро – за две-пять минут. Одновременно они имеют меньшие потери тепловой энергии, меньшие размеры и вес, а также более низкие затраты на содержание и ремонт.

Планируется, что новые мини-ТЭЦ смогут переходить с природного газа на биогаз, синтез-газ или водород без существенной реконструкции. В перспективе, в Киеве могут появиться ТЭЦ на биомассе, но для этого нужно будет тщательно сортировать мусор.

Первый этап до конца года предусматривает обеспечение бесперебойным снабжением тепла около 300 000 киевлян.

"Речь не идет о волшебной палочке и о том, что мы сможем решить все проблемы. Сегодня речь идет о выживании города и обеспечении по крайней мере основных услуг в "островах", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как киевлянам быстро и удобно найти в столице "Пункты несокрушимости". Такие объекты будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания в случае длительного аварийного отключения электроэнергии.