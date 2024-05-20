Графики отключений в Киеве: в какое время выключат свет
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Без ограничений электроснабжения не обойтись
В понедельник, 20 мая, в Киеве и области будут применяться графики стабилизационных отключений. Ограничение электроснабжения будет действовать с 18:00 до 24:00.
Об этом сообщают в "Укрэнерго". В компании отмечают, что из-за потепления несколько снизился уровень потребления электроэнергии.
Это позволит не отключать свет ночью и утром, как это было на прошлой неделе.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме – завтра с 18:00 и до 24:00 все же будут применяться графики почасовых отключений. Как для промышленности, так и для бытовых потребителей", — говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" подчеркивают, что полностью избежать отключений пока не получится. Также в компании дали неутешительный прогноз: "Вынужденные ограничения продлятся еще в течение месяцев – и летом, и осенью и зимой. Пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации".
Напоминаем, что быстро и просто посмотреть графики отключения электричества можно в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:
- В приложении "Киев Цифровой" выберите раздел "Больше сервисов".
- Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".
- Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.
- После чего покажет графики стабилизационных отключений.
Также вы можете получать уведомления об отключении сразу на телефон.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве хотят построить несколько мини-ТЭЦ за 51 миллиард гривен. Это решение может уменьшить последствия вражеских обстрелов энерго-инфраструктуры и не позволит жителям столицы остаться зимой без тепла.