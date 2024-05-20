Графики отключений в Киеве: в какое время выключат свет

Без ограничений электроснабжения не обойтись

В понедельник, 20 мая, в Киеве и области будут применяться графики стабилизационных отключений. Ограничение электроснабжения будет действовать с 18:00 до 24:00.

Об этом сообщают в "Укрэнерго". В компании отмечают, что из-за потепления несколько снизился уровень потребления электроэнергии.

Это позволит не отключать свет ночью и утром, как это было на прошлой неделе.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме – завтра с 18:00 и до 24:00 все же будут применяться графики почасовых отключений. Как для промышленности, так и для бытовых потребителей", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что полностью избежать отключений пока не получится. Также в компании дали неутешительный прогноз: "Вынужденные ограничения продлятся еще в течение месяцев – и летом, и осенью и зимой. Пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации".

Напоминаем, что быстро и просто посмотреть графики отключения электричества можно в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

В приложении "Киев Цифровой" выберите раздел "Больше сервисов".

Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".

Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.

После чего покажет графики стабилизационных отключений.

Также вы можете получать уведомления об отключении сразу на телефон.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве хотят построить несколько мини-ТЭЦ за 51 миллиард гривен. Это решение может уменьшить последствия вражеских обстрелов энерго-инфраструктуры и не позволит жителям столицы остаться зимой без тепла.