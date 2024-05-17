Масштабный потоп на "Лыбедской": за Киевтеплоэнерго взялась прокуратура

Коммунальное предприятие неоднократно производило капремонт

На днях в Киеве дважды прорывало трубопровод возле станции метро "Лыбедская" на улице Антоновича. В связи с этим начато досудебное расследование по факту возможного хищения бюджетных средств во время капитальных ремонтов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Отмечается, что КП "Киевтеплоэнерго" проводили ремонтные работы возле ТРЦ "Ocean Plaza" не один год подряд.

"Следствием установлено, что начиная с 2019 года по настоящее время должностные лица КП "Киевтеплоэнерго" неоднократно осуществляли капитальный ремонт, замену магистрального трубопровода и проводили гидравлические испытания по улице Антоновича в г. Киеве, что в дальнейшем приводило к регулярным прорывам и авариям (201, 2020, 2021, 2024 годах)", — говорится в сообщении.

Прокуратура начала досудебное расследование

С 2019 года Киевтеплоэнерго реализует Программу модернизации тепловых сетей Киева, на которую также выделил средства Европейский банк реконструкции и развития. За это время была проведена полная реконструкция более 300 км теплосетей в столице.

Ремонтные работы

Прокуратура отмечает, что следственные действия продолжаются.

Повторные прорывы магистрального трубопровода возле ТРЦ

Напомним, 14 мая на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" прорвало трубопровод. В результате чрезвычайной ситуации вода затопила все вокруг, в том числе и столичную подземку.

После потопа на улице начался транспортный коллапс. Образовалась огромная пробка.

Как отметили в КГГА, прорыв произошел во время гидравлических испытаний, которые необходимо провести для подготовки к следующему отопительному сезону.

На следующий день, 15 мая, снова прорвало трубу возле "Ocean Plaza". Вода буквально била фонтаном, заливая все вокруг.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве затопило еще одну улицу на левом берегу. Людям не было как обойти большие потоки грязной воды.