Последствия потопа: возле "Лыбедской" в Киеве наблюдается транспортный коллапс (видео)

Движение транспорта практически полностью оказалось парализовано

В среду, 15 мая, возле станции метро "Лебедская", которую накануне затопило из-за масштабного порыва трубы, образовалась огромноя пробка. Здесь в асфальте появился огромный провал и движение транспорта было частично перекрыто.

В связи с этим, людям приходится часами сидеть в километровых пробках. Об этом сообщают очевидцы в столичных Телеграмм-каналах.

Так, на улице Антоновича, где произошел порыв водопроводной трубы и начался колоссальный потоп, уже второй день затруднено движение транспорта. Это связано с тем, что возле ТРЦ Ocean Plaza образовалась огромная яма в асфальте и движение здесь было частично перекрыто.

В результате этого на площади Лыбедской и начали возникать огромные пробки — люди вынуждены часами сидеть в транспортных средствах и тратить на дорогу огромное количество времени.

"Решить эту проблему попытались с помощью патрульных. Но толку ноль. Люди стоят в пробке больше часа, уже возникают конфликты", — пишут очевидцы в соцсети.

Часть улицы Антоновича на время проведения ремонтных работ была перекрыта — силами патрульных организовали схему разъезда транспорта на Лыбедской площади.

При этом маршрутные транспортные средства будут двигаться по специально отведенной полосе по улице Большой Васильковской, во встречном направлении.

Схема разъезда на Лыбедской площади

Напомним, что во вторник, 14 мая, на площади Лыбедской в Киеве произошел масштабный потоп — вода залила несколько улиц и станцию метро "Лыбедская", на Антоновича в асфальте образовался огромный провал.

Как оказалось, порыв произошел во время гидравлических испытаний, которые было необходимо провести для подготовки к следующему отопительному сезону.

Порыв трубы произошел возле станции метро "Лыбедская"

Для справки: "Лыбедская" — 27-я станция Киевского метрополитена, расположенная в Голосеевском районе, на Оболонско-Теремковской линии, между станциями "Дворец Украина" и "Демиевская".

Открыта она была 30 декабря 1984 года. Нынешнее название она получила со 2 февраля 1993 года.

С 2011 года станция имеет статус "только что выявленный объект культурного наследия", памятник архитектуры и градостроительства, монументально-декоративного искусства.

"Лыбедская" временно является южной конечной станцией на (Оболонско-Теремковской) линии Киевского метрополитена из-за размыва на перегоне между этой станцией и станцией "Демиевская".

"Лыбедская" расположена на синей ветке метро

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