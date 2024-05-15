Вода бьет ключом: в Киеве опять прорвало трубу на "Лыбедской", что говорят в КГГА (видео)

Власти столицы назвали причину очередного потопа

В Киеве после утреннего потопа снова прорвало трубу в уже известном аварийном месте возле станции метро "Лыбидская". Улицу затапливает, вода буквально хлещет фонтаном.

Фото и видео потопа публикуют в сети. А в КГГА рассказали подробности аварии.

На кадрах видно, что потоки воды бьют из-под земли, заливая все вокруг. Чтобы обойти огромную лужу, киевляне взбираются на парапеты зданий или идут прямиком по воде.

Сообщается, что специалисты "Киевтеплоэнерго" уже локализовали повреждение теплосети по ул. Антоновича. Давление в трубах было снижено сразу, как поступила информация от граждан о прорыве. Сейчас трубопровод теплосети готовят к ремонту.

"При проведении гидравлических испытаний теплосетей произошло повреждение в теплокамере с утечкой воды наружу. Диаметр поврежденного трубопровода – 200 мм", — сказали в КГГА.

Напомним, что 14 мая станцию метро "Лыбедская" затопило из-за прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza. Очевидцы сообщали, что в метро было "по колено воды" и она продолжала прибывать. По состоянию на утро 15 мая затопление улицы удалось остановить, но движение транспорта перекрыли, так как в асфальте образовалась огромная яма. Как следствие — образовались пробки, в которых водители были вынуждены сидеть часами.

К слову, в районе станции "Лыбидской" регулярно прорывает трубу. К примеру, 14 января 2020 года на этом месте также провалился асфальт на проезжей части — случился прорыв трубы с горячей водой. Из-за масштабной аварии кипяток залил улицы.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве в декабре 2023 года стали массово закрывать станции метро. В туннели начала прибывать вода.