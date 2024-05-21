У Києві сталася друга велика пожежа за день: дим видно за кілометри (фото, відео)

У Києві горіла СТО

У Голосіївському районі Києва сталася вже друга пожежа за день. На цей раз спалах стався в районі вулиці Ракетної.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який побував неподалік місця події. За його інформацією, у цьому районі спалахнули шини та трава, проте потім вогонь перекинувся на будівлю СТО.

Варто відзначити, що дим від пожежі помітний з великої відстані.

Очевидці також повідомляють, що вогонь перекинувся на найближчі гаражі. До місця події вже прибули загони рятувальників, які намагаються ліквідувати спалах.

Про причини займання поки не повідомлялося. Відповідні спецслужби оцінюють масштаби ушкоджень, інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 21 травня, у Святошинському районі столиці чоловік влаштував підпал дверей квартири на 9 поверсі однієї з житлових багатоповерхівок. Зловмисник ретельно підготувався до скоєння злочину і вдягнув на "справу" каптур, темні окуляри та рукавички, а після підпалу спробував приховати речові докази. Попри це, його було оперативно затримано.