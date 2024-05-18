Дым виден за много километров: в Киеве произошел масштабный пожар в лесу (видео)

Спасатели уже на месте

В Киеве произошел масштабный пожар в лесе. Из-за этого черный дым был виден из многих частей города.

Информацию об этом публикуют местные telegram-каналы. В частности Київ INFO публикует видео, по которому можно оценить масштабы возгорания.

Согласно данным автора видеозаписи, пожар произошел в районе Академгородка, что в Святошинском районе столицы.

Отмечается, что сотрудники Госслужбы по чрезвычайных ситуациях уже прибыли на место и пытаются ликвидировать возгорание. Что стало причиной возникновения и распространения огня в настоящее время неизвестно.

Напомним, масштабный пожар произошел 17 мая в Днепре, там загорелись жилые помещения на территории Свято-Покровского храма, который принадлежит УПЦ МП. Площадь пожара составила более 300 квадратных метров. Вследствие инцидента погибла 64-летняя женщина, которая надышалась дымом. Ее тело вынесли на носилках, однако врачи помочь ей уже ничем не смогли.

Как сообщалось ранее, в Киеве на Броварском проспекте произошло смертельное ДТП. Погиб ребенок, в тяжелом состоянии в больнице беременная женщина и мужчина.