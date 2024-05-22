Доллар дорожает каждый день: курс валют на черном рынке Киева

Украинская гривна ослабла

В настоящее время наблюдается умеренное подорожание доллара, что связано с завершением периода уплаты налогов бизнесом. Американская валюта за сутки поднялась на 15 копеек и перевалила за отметку в 40 гривен.

Цена на евро тоже медленно поднимается. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 22 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,80 грн

Евро (EUR): 43,26 грн

Злотый (PLN): 10,16 грн

Канадский доллар (CAD): 29,22 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,77 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,06 грн

Евро (EUR): 43,55 грн

Злотый (PLN): 10,07 грн

Канадский доллар (CAD): 29,37 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,96 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся почти на десяток копеек.

Покупка: 40,02 грн

Продажа: 40,10 грн

Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара в конце мая. Новые послабления на валютном рынке для бизнеса, действующие с 4 мая, существенно не скажутся на балансе спроса и предложения.