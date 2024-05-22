Доллар дорожает каждый день: курс валют на черном рынке Киева
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Украинская гривна ослабла
В настоящее время наблюдается умеренное подорожание доллара, что связано с завершением периода уплаты налогов бизнесом. Американская валюта за сутки поднялась на 15 копеек и перевалила за отметку в 40 гривен.
Цена на евро тоже медленно поднимается. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 22 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,80 грн
Евро (EUR): 43,26 грн
Злотый (PLN): 10,16 грн
Канадский доллар (CAD): 29,22 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,77 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,06 грн
Евро (EUR): 43,55 грн
Злотый (PLN): 10,07 грн
Канадский доллар (CAD): 29,37 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,96 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся почти на десяток копеек.
Покупка: 40,02 грн
Продажа: 40,10 грн
Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара в конце мая. Новые послабления на валютном рынке для бизнеса, действующие с 4 мая, существенно не скажутся на балансе спроса и предложения.