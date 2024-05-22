Герой Украины сбежал в Россию: Минкульт собирается лишить звания режиссёра Резниковича

Экс-руководитель театра имени Леси Украинки сейчас преподает в российском театральном институте

Минкульт требует лишить бывшего руководителя Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Михаила Резниковича звания академика Национальной академии искусств Украины. Стоит отметить, что Резникович в 2022 году сбежал в РФ и сразу же начал транслировать свою антиукраинскую позицию через российские пропагандистские медиа.

Несмотря на прямую поддержку российской политики, Резникович до сих пор носит самое высокое в стране звание Героя Украины и является членом Национальной Академии Искусств Украины. Об этом сообщается на сайте Минкульта.

Так, Михаил Резникович — бывший генеральный директор-художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. После непродолжительного пребывания в Киеве в начале полномасштабного вторжения в 2022 году он покинул территорию Украины и начал сотрудничать с государственными институтами страны-агрессора.

Сейчас Резникович преподает в российском институте театрального искусства. Уже с первых дней бегства из Украины Резникович начал транслировать свою антиукраинскую позицию через российские пропагандистские медиа.

К примеру, в интервью YouTube-каналу "БелРос" он пожаловался на истребление украинцами русского языка и культуры, а также рассказал о "братстве украинского и русского народов".

После этих заявлений Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки отказался от спектаклей бывшего художественного руководителя. Отменены были спектакли Резниковича "Фальшивая нота", "В плену страстей", "Насмешливое мое счастье" и "Обнаженная со скрипкой". Анонсы и описания этих постановок удалили с сайта театра.

В свое время Михаил Резникович получил ряд государственных наград. Кроме званий Герой Украины, народный артист Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, он также является академиком-основателем Национальной академии искусств Украины.

Учитывая то, что Национальная академия искусств Украины финансируется из Государственного бюджета Украины МКИП обратилось к НАМУ с требованием лишить Резниковича звания академика.

Кроме того, МКИП совместно с профильным комитетом Верховной Рады Украины уже разработал все необходимые изменения в законодательство по вопросу лишения предателей государственных наград и почетных званий. Сейчас соответствующий законопроект ожидает своего принятия украинским парламентом.

Кто такой Резникович

Он родился в 1938 году в Харькове. Окончил тогда еще Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и переехал в Киев. Также работал в Москве и в Новосибирске. Осуществлял постановки в театрах Ленинграда, Москвы, Варны, Пекина, Хайфы.

С 1989 года по 2022 год был профессором, заведующим кафедрой режиссуры и мастерства актера Национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

С 1994 года по декабрь 2022 года был генеральным директором — художественным руководителем Национального академического театра им. Леси Украинки.

Резникович является академиком Национальной академии искусств Украины. Член Национального союза театральных деятелей Украины.

Его сын — российско-английский бизнесмен, бывший исполнительный директор российской холдинговой компании Altimo Алексей Резникович. Невестка — актриса Анастасия Чухрай, дочь российского кинорежиссера Павла Чухрая.

Резникович сбежал в РФ

Михаил Резникович – народный артист и Герой Украины, лауреат Национальной премии им. Шевченко. В 2006 году стал депутатом Киевсовета от Партии регионов, а в августе 2013 года Янукович присвоил режиссеру звание Героя Украины.

В апреле 2005 года Резникович был уволен с должности генерального директора театра им. Леси Украинки по решению министра культуры Оксаны Билозир, но в декабре того же года он был восстановлен.

В 2021 году Резниковича в очередной раз переизбрали директором театра. В ноябре 2022 года он уехал из Украины, а в начале 2023 года он был освобожден от должности руководителя театра имени Леси Украинки. Об этом сообщил Минкульт.

В ведомстве отметили, что за время полномасштабного вторжения режиссер находился на лечении в Великобритании и "не мог продолжать активную работу". Однако сам Резникович еще долго не соглашался с таким решением и безуспешно пытался его оспорить.

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