Рвали и совали в пакеты: в Киеве супружеская пара средь бела дня разворовала клумбу (фотофакт)

Поведение недостойное взрослых людей

В среду, 22 мая, в Дарницком районе Киева прохожие заметили супружескую пару, которая бесцеремонно рвала цветы с клумбы. Люди решили присвоить себе растения, трепетно выращенные местными жителями.

Сорванные цветы пара сложила в пакеты и поспешила скрыться, однако их успели сфотографировать очевидцы. Снимки "цветочных" вандалов опубликовали в популярной соцсети.

Так, на Позняках супружеская пара среднего возраста средь бела дня разворовала клумбу. Мужчина и женщина сорвали растения с корнями и спрятали их в пакет, однако прохожие обратили внимание на странную пару и начали делать им замечания.

Увидев, что они попали в поле зрения окружыющих пара решила избавитьсяот "улик" — они выбросили растения в озеро.

"Супруги нарвали пакеты цветов, но когда увидели, что их снимают, начали скидывать "улики" в воду. А пальчики от земли мужик не успел отмыть. Город должен знать таких "героев" в лицо", — подписали пост в соцсети.

Ранее в Киеве девочки-подростки уничтожили клумбу с ландышами. Несовершеннолетние решили собрать для себя красивые букеты и поэтому начали срывать растения, которые трепетно выращивали местные жители.

Стоит отметить, что клумба была обнесена металлическим забором, однако даже это не остановило девочек — они сорвали большое количество ландышей, а листья выбросили прямо на пешеходную дорожку.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в элитном микрорайоне Киева во время войны планируют заменить уличное освещение за миллионы гривен. Срок завершения ремонтных работ — не позднее 1 октября текущего года.