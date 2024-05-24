Київська кільцева електричка змінює графік на все літо: як курсуватимуть поїзда (схема)

У будні та на вихідних електропоїзди рухатимуться по-різному

У Києві кільцева електричка тимчасово змінює графік руху через будівництво тунелю. Зміни діятимуть з 24 травня по 12 серпня.

Про це повідомляє Kyiv City Express. Йдеться про будівництво тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста.

"Тимчасово змінюємо графік руху Київської кільцевої електрички, щоб дати Києву можливість покращити міську мобільність", — йдеться у повідомленні.

У будні

Електропоїзди курсуватимуть повним кільцем щогодини. В час "пік" зранку і ввечері що півгодинні рейси здійснюватимуться тільки на станціях Святошин — Вокзальна — Дарниця в обидві сторони.

На вихідних

Поїзда не курсуватимуть зі станції Почайна до Микільська Слобідка. Ці станції стануть кінцевими. Тому для того, щоб доїхати, наприклад, з Сирця до Русанівки, потрібно буде користуватися південною частиною "кільця" через Святошин, Вокзальну та Видубичі.

Kyiv City Express перепрошує за логістичні незручності та сподівається на розуміння. Також зазначає, що завершення будівництва мосту розвантажить дороги та покращить логістику для всіх киян.

У соцмережах пишуть, що в перший день зміни руху кільцевої електрички, на станціях дуже багато людей. Натовп зібрався не на одній зупинці.

Багато людей на станціях після зміни графіку електрички

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на вулиці Богатирська розпочався капітальний ремонт. Наразі перекрита ділянка від вулиці Лугової, а саме від пивзаводу "Оболонь" і до Великої Окружної дороги.