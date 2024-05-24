Графики отключений в Киеве: из-за погоды света не будет целый день

Солнечные батареи не работают на максимум

В пятницу, 24 мая, в Киеве и области будут применяться почасовые графики отключения. Выключать свет в столице будут до 00:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Ожидается, что в дневные часы будет дефицит электричества из-за не солнечной погоды.

"Причина – дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет дефицит электроэнергии", — отмечают в компании.

Ограничения электроснабжения будут и для промышленных, и для бытовых потребителей.

"Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", — говорится в сообщении.

Напомним, что отключение света применяют при превышении определенных лимитов потребления электрики, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

В ДТЭК отметили, что определенных лимитов на 24 мая хватит в среднем на 76% потребностей Киева.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. Сначала облачность и дожди, а затем солнце.