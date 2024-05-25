В Киеве ищут коммунальщиков, "заманивают" бронью от мобилизации: в сети возмущены

Таких вакансий становится все больше

В Украине начали появляться вакансии с бронированием от мобилизации, среди предложений — продавцы-кассиры, охранники и даже настройщики техники. Тенденцию поддержало и коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "ПЛЕСО".

На его Facebook-странице размещено объявление о поиске людей для работ по благоустройству на Оболонском острове. Отмечается, что нужны трудолюбивые сотрудники, а предприятие со своей стороны предлагает не только официальную заработную плату и премии, но также бронирует своих постоянных работников.

Украинцы с удивлением восприняли эту новость. Некоторые иронизируют по поводу "стратегического острова", а кто-то возмущается.

"Стратегический остров!", "КП Плесо – стратегическая организация! Все, что нужно знать о нынешней власти", "какой-то человек с высшим образованием, о**ующий военкомата, рассматривает возможность пойти дворником в кп плесо, потому что там "критическая инфраструктура", "Киевский аспирант, КП Плесо ждет тебя!", "Быдлота коррупционная, для вас войны нет?", — пишут комментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после вступления в силу нового закона о мобилизации среди украинцев стал популярен поиск работы, которая дает бронь. Некоторые сайты по поиску и предоставлению вакансий уже адаптируются к новым реалиям и расширяют свой функционал. На одном из них появился отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, где указано, что компания бронирует работников.