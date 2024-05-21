Найти работу с бронированием стало проще: как это сделать в несколько кликов

Уже сейчас этих вакансий сотни по всей Украине

После вступления в силу нового закона о мобилизации среди украинцев стал популярен поиск работы, которая дает бронь. Некоторые сайты по поиску и предоставлению вакансий уже адаптируются к новым реалиям и расширяют свой функционал, помогая гражданам найти соответсвующую работу.

Так, например, сделал уже один из популярных сайтов с вакансиями в Украине. 20 мая на нем появился отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, где указано, что компания бронирует работников. "Телеграф" проанализировал ситуацию с такими предложениями и рассказывает, какую работу с бронью и за какую зарплату сейчас предлагают украинцам.

Согласно данным сайта, уже сейчас украинцы могут выбирать из сотен соответствующих вакансий. Они имеются в самых различных категориях, а поэтому искателям работы будет из чего выбрать. И это при том, что функции всего сутки. Очевидно, что когда больше работодателей о ней узнают, то вакансий будет еще больше.

Так, например, прямо сейчас в сфере логистики украинцам предлагают более 200 вакансий в различных регионах украины. При этом зарплаты могут превышать даже 100 тысяч. Однако и требования к кандидату будут серьезные.

В среднем же за работу с бронью в сфере логистики предлагают около 20 тысяч гривен. При этом почти на половину (из 200) вакансий могут взять даже без опыта работы. Среди таких предложений: грузчик, кладовщик, паковальщик.

Также много вакансий сейчас в сфере транспорта. Среди предлагаемых вакансий: водитель (различных категорий), машинист, водитель-экспедитор и другие. Средняя зарплата по Украине в этой категории уже 27 тысяч гривен.

Еще одна категория вакансий с множеством предложений — сфера обслуживания. Тут средняя зарплата составляет уже 18 тысяч гривен. Среди предложений: повар, продавец-кассир, приемщик товара, оператор почтового отделения.

Напомним, ранее мы писали о том, что во многих ТЦК по всей Украине сейчас наблюдается наплыв граждан. Очереди там настолько большие, что некоторые предприимчивые граждане даже решили подзаработать на этом.