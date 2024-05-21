Мойщики тары на производстве колбасы, продавцы в салоны техники – какие профессии бронируют от службы в армии

Чем эти профессии важны для Украины в тылу сказать сложно

Появление на портале Work.ua раздела с поиском вакансий, дающие право на бронирование работников, обрастает довольно необычными подробностями. Так, некоторые объявления предлагают бронь от армии для весьма странных профессий, которые, как кажется на первый взгляд, не являются такими уж критическими для обороноспособности Украины.

"Телеграф" просмотрел какие вакансии работодатели предлагают забронировать для своих будущих сотрудников и оказалось, что многие из них выглядят весьма странно. Так, среди подобных объявлений оказалось на редкость много предложений от крупного бизнеса. Но почему именно эти вакансии столь важны для обороноспособности страны – загадка.

К примеру, торговая марка сети АЗК ОККО ищет продавца-кассира, оператора АЗК, которому помимо зарплаты в 17 600 гривен обещают бронирование от армии. Как утверждает компания, все работники ОККО имеют бронь от службы в ВСУ, при наличии всех военно-учетных документов. От продавца требуется продавать топливо, которое является критическим товаром для страны, но вот можно ли назвать таковыми кофе и продукты, которые продаются в кафе при АЗС и которые к критической продукции не отнести?

Бронь для оператора АЗК ОККО

Зарплату от 11 до 22,5 тысяч гривен обещают охранникам своих супермаркетов сети "Сільпо" и Novus. Вероятно, для придания большей важности и солидности своим вакансиям, "Сільпо" подчеркивает, что их охранники ежедневно стоят на страже мира и спокойствия гостей и сотрудников супермаркетов своей сети, тем самым тоже участвуя в защите Родины. Похоже, что в "Сільпо" тоже понимают, что бронирование охранников от службы в ВСУ выглядит довольно странно.

Не возьмут в армию охранника Novus

Охрану Сильпо в ВСУ не возьмут

Еще более интересно выглядят вакансии сети супермаркетов техники ТМ "Фокстрот", которые также обещают своим будущим сотрудникам – кассирам, продавцам, настройщикам техники от 9 до 20 тысяч гривен заработной платы и гарантию не призыва в ВСУ.

Зарплата в 20 тысяч и бронь от армии для Фокстрота

Настраивать технику важно, в армии можно не служить

Зарплата в 12-25 тысяч и бронь

Кассир в Фокстроте важен для тыла

В данном случае компания не акцентирует внимания на важности работы своих сотрудников на страже Украины. Но от этого вопросов к важности для страны брони продавцов-консультантов бытовой техники меньше не становится.

Но вероятно самая странная забронированная вакансия — мойщик тары во Львовской компании по производству колбасы "Семейная колбаска". В чем важность для тыла воюющей страны такой должности, а также какую тару на производстве колбасы должен мыть мойщик – непонятно.

Мойщик тары на заводе колбасы тоже имеет бронь

Тем временем в столице также ищут продавцов, водителей, упаковщиков и прочие профессии, которым также готовы делать бронь.