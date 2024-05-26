А жить где? Новый мост-волна вызвал митинг в Киеве (фото и видео)

На плакатах красноречивые лозунги

Сегодня в Киеве возле нового моста на Оболони, который на днях лично открыл мэр Киева Виталий Кличко, проходит масштабный митинг. Люди из разных уголков столицы собрались с требованием от власти достроить ряд киевских ЖК.

Информация об этом появилась в Telegram-канале "Киев Оперативный". На видео и фото видны люди, которые держат в раках разные плакаты с призывом достроить их жилые комплексы.

Призывы на транспарантах разные: "Кличко, спаси свое достоинство. Дострой "Миракс", "Когда я смогу вернуться домой в Лейк Хауз?", "Хватит сладко врать. Пришло время уже строить. "Медовый 2" ждет строительства!"

Следует отметить, что скандалы вокруг крупнейшего застройщика столицы ЧАО ХК "Київміськбуд" не утихают годами. Об этом, в частности, в прошлом писала ТСН. Инвесторы были озабочены деятельностью акционерного общества.

"Инвесторы, вложившие свои средства в строительство жилья не на шутку обеспокоены, что работы на большинстве строительных площадках "Киевгорстроя" не ведутся уже год. Они ожидали, что после проведения аудита компании строительство ЖК возобновят, но этого не произошло. Люди откровенно боятся потерять свои средства, а некоторые из них ждут квартир уже несколько лет", — говорится в материале.

В КГГА пока никак не отреагировали на протесты людей. Однако многие реакции собралось в социальных сетях, где украинцы активно обсуждают событие. В частности, в комментариях люди пишут, что много квартир были куплены вынужденными переселенцами, которые покинули свои дома еще в начале войны, в 2014 году.

По состоянию на июнь 2023 года в Киеве было более 10 ЖК, задержка в строительстве которых достигла более года.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве во время отключения света начали тестировать подсветку "моста-волны" на Оболони. Жителей столицы это очень возмутило.