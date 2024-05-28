Мусор, потопы, опасность: в каком сейчас состоянии долгострой метро на Виноградарь (фото)

Заброшенную стройплощадку атакуют мародеры, а недостроенную станцию "Мостицкая" уже залило водой

Строительная площадка недостроенного участка ветки метро на Виноградарь продолжает приходить в еще более запущенное состояние. В частности, в районе улицы Сергея Данченко проблемный объект огражден поврежденным забором рядом с жилыми домами. На земле в некоторых местах лежат кучи бытового и промышленного мусора, сообщает журналист "Телеграфа".

Заброшенная стройплощадка в районе ул.Данченко и Межевой. Фото — Владимира Хлебникова

А на заброшенной стройплощадке — под открытым небом разбросаны стройматериалы, остатки ржавых труб, горы хлама после работы строителей.

Подтопление плит, по которым ходят люди возле проблемного объекта

Кроме того, как сообщают местные, некоторые участки вблизи недостроя на Данченко после дождей сильно подтапливают: рядом с заброшенной стройплощадкой люди передвигаются по плитам из-за подтоплений, что создает дополнительную опасность.

Дождевая вода долго не попадает в канализацию и может подтапливать шахту метро

А вода, возможно, стекает не в канализацию, а может попадать в шахту недостроенной ветки, размывая ее под землей. Местные жалуются, что заброшенная стройплощадка породила еще одну дополнительную проблему — к жилым домам нет удобных подъездов. Это, в частности, усложняет приезд, например, экстренных служб в дома. А о комфорте владельцев авто — и говорить нечего.

Мусор, вода и неудобства для местных наряду с замороженным строительством

Кстати, ранее известный столичный диггер Виталий Лушков (Super Sus), побывавший в мае на месте проблемного недостроя, сообщал, что стройплощадка будущей станции метро "Мостицкая" уже затоплена водой и сильно засорена.

Шахта подземки на "Мостицкой". Фото — сообщество "Метро на Виноградарь" в фейсбуке

В то же время остатки строительного оборудования и механизмов ржавеют под открытым небом.

Недостроенную "Мостицкую" подтопило

Также блоггер после "ревизии" объекта рассказал, что на заброшенной стройплощадке совсем нет охраны, оборудование уничтожается и разворовывается, а на самом деле работы по консервации недостроя не были проведены.

Вместе с тем, как заверили "Телеграф" в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен", построенный правый перегонный тоннель от станции "Мостицкая" до ст. "Сырец" по состоянию на май этого года находится "в удовлетворительном техническом состоянии и отвечает решениям, предусмотренным проектной документацией". А метрополитеновцы постоянно ведут периодический надзор за шахтой (стволом) №215 под землей.

По словам заместителя директора столичной подземки Дмитрия Пеклуна, возобновление работ на объекте состоится после проведения тендера на достройку проблемной ветки и подписание с новым подрядчиком договора.

Как сообщалось, 13 мая 2024 года метрополитеновцы объявили тендер на возведение участка подземки в направлении Виноградаря с достройкой двух станций. Стоимость работ – почти 14 миллиардов гривен. При этом конечный срок выполнения работ или предоставление услуг в тендерной документации указывается 30 декабря 2026 года.

Напомним, "Телеграф" провел расследование об уже бывшем главе киевского метро Викторе Брагинском, который 10 лет возглавлял метрополитен Киева и с зарплатой около трех тысяч долларов за это время купил имущества на сотни тысяч долларов. Кроме того, оказалось, его мама-пенсионерка покупала дорогие квартиры, сестра стала владелицей земли по космическим ценам, а не совсем бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине.

При этом удалось установить, что из выделенных 6 миллиардов гривен около 4 млрд грн на строительстве метро на Виноградаре "Киевметрострой" перечислил сомнительным фирмам, после чего эти средства фактически "растворились".

Также сотни миллионов гривен от "Киевского метрополитена" переводили связанную с Брагинским и его партнером компании, выводя таким образом средства, которые должны были пойти на ремонт метро.