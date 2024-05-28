Мусор, потопы, опасность: в каком сейчас состоянии долгострой метро на Виноградарь (фото)
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Заброшенную стройплощадку атакуют мародеры, а недостроенную станцию "Мостицкая" уже залило водой
Строительная площадка недостроенного участка ветки метро на Виноградарь продолжает приходить в еще более запущенное состояние. В частности, в районе улицы Сергея Данченко проблемный объект огражден поврежденным забором рядом с жилыми домами. На земле в некоторых местах лежат кучи бытового и промышленного мусора, сообщает журналист "Телеграфа".
А на заброшенной стройплощадке — под открытым небом разбросаны стройматериалы, остатки ржавых труб, горы хлама после работы строителей.
Кроме того, как сообщают местные, некоторые участки вблизи недостроя на Данченко после дождей сильно подтапливают: рядом с заброшенной стройплощадкой люди передвигаются по плитам из-за подтоплений, что создает дополнительную опасность.
А вода, возможно, стекает не в канализацию, а может попадать в шахту недостроенной ветки, размывая ее под землей. Местные жалуются, что заброшенная стройплощадка породила еще одну дополнительную проблему — к жилым домам нет удобных подъездов. Это, в частности, усложняет приезд, например, экстренных служб в дома. А о комфорте владельцев авто — и говорить нечего.
Кстати, ранее известный столичный диггер Виталий Лушков (Super Sus), побывавший в мае на месте проблемного недостроя, сообщал, что стройплощадка будущей станции метро "Мостицкая" уже затоплена водой и сильно засорена.
В то же время остатки строительного оборудования и механизмов ржавеют под открытым небом.
Также блоггер после "ревизии" объекта рассказал, что на заброшенной стройплощадке совсем нет охраны, оборудование уничтожается и разворовывается, а на самом деле работы по консервации недостроя не были проведены.
Вместе с тем, как заверили "Телеграф" в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен", построенный правый перегонный тоннель от станции "Мостицкая" до ст. "Сырец" по состоянию на май этого года находится "в удовлетворительном техническом состоянии и отвечает решениям, предусмотренным проектной документацией". А метрополитеновцы постоянно ведут периодический надзор за шахтой (стволом) №215 под землей.
По словам заместителя директора столичной подземки Дмитрия Пеклуна, возобновление работ на объекте состоится после проведения тендера на достройку проблемной ветки и подписание с новым подрядчиком договора.
Как сообщалось, 13 мая 2024 года метрополитеновцы объявили тендер на возведение участка подземки в направлении Виноградаря с достройкой двух станций. Стоимость работ – почти 14 миллиардов гривен. При этом конечный срок выполнения работ или предоставление услуг в тендерной документации указывается 30 декабря 2026 года.
Напомним, "Телеграф" провел расследование об уже бывшем главе киевского метро Викторе Брагинском, который 10 лет возглавлял метрополитен Киева и с зарплатой около трех тысяч долларов за это время купил имущества на сотни тысяч долларов. Кроме того, оказалось, его мама-пенсионерка покупала дорогие квартиры, сестра стала владелицей земли по космическим ценам, а не совсем бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине.
При этом удалось установить, что из выделенных 6 миллиардов гривен около 4 млрд грн на строительстве метро на Виноградаре "Киевметрострой" перечислил сомнительным фирмам, после чего эти средства фактически "растворились".
Также сотни миллионов гривен от "Киевского метрополитена" переводили связанную с Брагинским и его партнером компании, выводя таким образом средства, которые должны были пойти на ремонт метро.