Довел Киев "до ручки": топ-5 провалов Кличко за 10 лет во власти Киева

"Телеграф" проанализировал самые большие системные просчеты городского головы за время его мэрской каденции

В субботу, 25 мая, исполняется ровно десять лет с тех пор, как Виталий Кличко впервые победил на выборах городского головы, получив де-факто власть в Киеве.

Наибольшие достижения столичного градоначальника за период руководства городом "Телеграф" подробно разбирал в первой части статьи на тему "десятилетки Кличко".

Во второй части аналитической публикации журналисты издания собрали наиболее системные просчеты столичного мэра.

Трения с Банковой дают свои плоды

Пятилетнее противостояние Кличко с Офисом президента понемногу, похоже, лишает мэра реальной власти. Хотя полномочия главы КГГА официально не приостановлены, на время войны по административной линии де-юре главным в столице назначили еще одного начальника — главу военной администрации Сергея Попко. Что фактически в определенной степени породило двоевластие.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский с 2020-го (с момента последних выборов мэра) так и не подписал указ о переназначении Кличко главой КГГА. Это становилось предметом обращения депутатов Киевсовета к главе государства. Впрочем, на печерских холмах так и не прислушались к этой просьбе.

Более того — еще в сентябре 2019-го правительство премьера Алексея Гончарука даже согласовало увольнение Кличко с должности главы КГГА. В ответ столичный градоначальник подал иск в Окружной админсуд.

В январе 2022-го правительство забрало у главы КГГА право подавать (на назначение/увольнение) президенту кандидатуры глав столичных районов.

В общем, отношения Кличко с Офисом за эти годы стали похожи на некий многосерийный политический сериал со своими обострениями, новыми поворотами и периодическим затишьем.

Невыполненные обещания

Согласно последнему мониторингу выполнения обещаний, формально у Кличко был в основном положительный результат, чем отрицательный (51% выполнил, 37% не выполнил, а 12% на момент анализа пребывали в процессе реализации).

Впрочем, если копнуть глубже, можно найти несколько интересных вещей: одно дело — пообещать не переносить столичный зоопарк в другое место или выпустить книгу со своими оговорками, а другая история, например, неоднократные анонсы запуска метро на Троещину. Этот серьезный проект, как и достройка зеленой ветки метрополитена в сторону Виноградаря (да еще ряд крупных задумок) до сих пор далеки от реального воплощения.

Для сравнения: у мэра Днепра Бориса Филатова, согласно мониторингу, уровень выполненных обещаний составил 65%; у городского головы Чернигова Владислава Атрошенко этот показатель был на уровне 68%; у бывшего мэра Запорожья Владимира Буряка – 73%.

Здесь стоит заметить, что бюджеты столицы и крупных городов отличаются на порядки. То есть в областных центрах воплощать обещания, скажем, по крупным инфраструктурным проектам, гораздо труднее. Так, в Киеве доходы бюджета в 2024-м планируются на уровне 72 млрд грн. А в Запорожье доходная часть казны города заложена с показателем всего в 8,5 млрд грн (то есть в 8 раз меньше, чем в столице).

Хозяйственные просчеты и коррупция

Среди критиков городского головы на Банковой, в парламенте и в публичной плоскости часто звучит тезис, что Кличко является плохим хозяйственником. Если отставить политическую и эмоциональную составляющие, проанализировав некоторые хозяйственные кейсы, то они будут подтверждать это мнение.

Среди таких последних примеров — ремонт Шулявского путепровода, который подорожал почти до 2,5 млрд грн. То есть за пять лет строительство развязки на Шулявке выросло в цене в 4 раза. При том, что коммунальщики не построили еще один, правый съезд, на Берестейский проспект для движения в центр.

По соседству с Шулявкой ремонт печально известного Дегтяревского путепровода обошелся городскому бюджету в 1 млрд грн. Но, во-первых, по данным "Наших денег", стройматериалы закупались по завышенным ценам.

А, во-вторых, по оценкам некоторых экспертов, целесообразность строительства этого путепровода вообще вызывает сомнения, ведь технически возможно было бы обустроить обычный дорожный переезд/перекресток со светофорами, не тратя миллиард на новый объект и почти год времени в условиях войны.

Также критикуются и многомиллиардные затраты на другие путепроводы, развязки, ремонты неважных дорог и подозрительную брусчатку.

В частности, немало удивления и критики спровоцировало строительство автомобильной развязки на Оболони. Кроме собственно стоимости проекта в размере около 2 млрд грн у части экспертной среды возникли вопросы, касающиеся проектной документации. Оказалось, что ее разрабатывали еще в 1980-х годах. А еще возникла этическая сторона вопроса — нужно ли вообще во время войны строить развязку, да еще в спальном районе и объективно не в ключевой для города транспортной локации.

Есть предположение, что эту развязку решили построить якобы для кортежа Кличко, чтобы удобно и быстро ездить в поселок Лютеж под Киевом. По некоторым данным, туда мэр недавно мог переехать из своего столичного пентхауса.

В то же время некоторые другие системные проблемы города решаются не такими ударными темпами, как построение путепроводов и дорог. Например, медленно идет модернизация водопроводной системы, которая в основном осталась наследием еще с советских времен. В результате в разных частях города из года в год случаются водные гейзеры, подтопления и постоянные аварийные ремонты. Причем иногда даже на тех же локациях. Среди последних ярких примеров — порыв трубы и подтопление на Лыбедской площади в важном транспортном узле.

Кстати, и в транспортной сфере за 10 лет системных значительных сдвигов тоже особых не произошло. Маршрутки, как планировала команда Кличко (и с которыми начинал бороться еще "космический" мэр Черновецкий), так и не заменили общественным транспортом. Даже, казалось бы, простой вопрос валидаторов для маршруточников, и тот до сих пор находится в подвешенном состоянии.

Конечно, торможение реформ можно списывать на определенные объективные факторы: пандемия ковида с карантином, ограниченность городского бюджета (объективно всех денег на все быстрые трансформации в городе не хватит, возможно, и через 20 лет), "попытка дискредитировать городские власти" (как недавно заявлял сам Кличко в адрес "слуг"), великая война с ее производными и т.п.

Однако справедливо возникает вопрос, почему ежегодно условно десятки миллиардов гривен зарываются в дороги и брусчатку вместо, например, капремонтов аварийных труб (на модернизацию сетей в частности закладывалось всего 1 млрд грн, а на дороги и транспортную инфраструктуру в этом году хотят потратить в общей сложности 24 млрд грн), обновления коммунального транспорта для победы над той же "маршруточной мафией". Или достройки хотя бы одной станции метро, или же — возведения еще одного детского сада, которых остро не хватает городу.

А еще в контексте своеобразной расточительности и бюджетных перекосов периодически удивляют и некоторые тендеры, начиная с закупок в КГГА, завершая аукционами отдельных коммунальных предприятий.

К примеру, за время великой войны вспоминаются скандальный тендер на покупку Toyota Camry на 20 млн грн для автопарка горадминистрации, странный капремонт в офисе "Киевтеплоэнерго" на 9 млн грн, попытка руководителей коммунальной организации "Киевмедспецтранс" купить экспертизу за бюджетные средства по делу, где сами эти топ-менеджеры проходили как фигуранты, и многое другое.

Пока же вершиной айсберга расточительности и коррупции в "эпоху Кличко" является скандальный кейс экс-начальника "Киевского метрополитена" Виктора Брагинского, при котором за 10 лет на должности в столице не построили ни одной станции метро, "отсекли" часть синей ветки после аварии вблизи "Лыбедской", похоже, проспали разрушения на некоторых действующих станциях подземки и сложных участках.

В то же время, как удалось установить "Телеграфу", около 4 млрд грн на строительстве метро на Виноградаре "Киевметрострой" перечислил сомнительным фирмам, после чего эти средства де-факто "растворились".

Кроме того, сотни миллионов гривен от подземки еще и переводили связанной непосредственно с Брагинским и его партнером компании. Потом же эти средства выводились, хотя деньги должны были пойти исключительно на ремонт метро.

В этом ключе за время полномасштабки можно вспомнить и громкий скандал вокруг президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира. При его руководстве компания оказалась на грани банкротства и появились риски срыва строительства ряда объектов. В том числе "зависла" достройка проблемных высоток " Укрбуда".

В то же время, по данным СМИ, Кушнир во время войны уехал из Украины по справке об инвалидности, что не помешало ему покорить Эверест. Вместе с тем журналисты обнаружили у жены Кушнира виллу во Франции за 20 млн евро.

В целом же из-за злоупотреблений и коррупции сейчас разные правоохранительные и антикоррупционные органы расследуют около сотни уголовных дел, в которых фигурируют от заместителей Кличко до работников коммунальных предприятий и разных подразделений КГГА. А счет потенциального ущерба бюджету и общине идет на миллиарды гривен.

Хаотическая застройка города

Новый строительный бум в столице снова актуализировал вопрос Генерального плана, ведь во время каденций Кличко хаотическую застройку Киева так и не остановили.

При этом на старые ("докличковские") строительные кейсы (дом-монстр на Подоле, ТРЦ под Почтовой площадью, исторический дом Вертипороха на Щекавицкой и т.п.) накладываются земельные и архитектурные скандалы, возникшие уже при мэрстве Кличко.

Среди последних — застройка у Соломенского ландшафтного парка, скандальный проект строительства офисного центра с паркингом вместо известного дома Исаака Грубера на Прорезной, уничтожение исторического холма на Воздвиженке фанатом УПЦ МП Алексеем Омельяненко и так далее.

По оценкам экспертов, хаотическая застройка города отчасти вызвана именно отсутствием в городе Генплана. Сейчас вместо этого системного документа с четкими правилами игры действуют детальные планы территорий. Это уменьшает регуляцию, ограничения с контролем в земельной и градостроительной сферах, развязывая руки застройщикам разных мастей.

Кличко же с 2017 года обещал принять новый Генплан, даже представил проект документа, рассчитанного до 2040 года. Этот замысел предполагал новую ветку метро на Троещину, три-четыре новых моста через Днепр, тотальную реновацию хрущевок и даже еще один аэропорт под столицей. Но этот проект пока так и остался на бумаге. В результате из-за стихийной застройки Кличко иногда называют "мэром застройщиков".

Качество жизни киевлян вызывает вопросы

По данным городской горячей линии 1551, больше всего звонков от жителей Киева поступает по таким проблемным вопросам, как жилищное хозяйство, благоустройство, транспорт и дороги.

Далее по количеству обращений идут вопросы помощи во время военных действий, повреждения домов в результате обстрелов и т.п.; предоставление юридических консультаций; социальное обеспечение.

При этом в прошлом году Контактный центр зафиксировал 1,2 миллиона обращений от горожан. В позапрошлом году, в 2022-м, число обращений на линию 1551 года тоже достигло одного миллиона.

Учитывая количество населения в Киеве (около 3 млн человек), получается, что в среднем в течение года каждый третий горожанин звонил с той или иной проблемой/жалобой к городским властям.

Очевидно, с качеством жизни и комфортом в городе даже без влияния фактора войны (последствия обстрелов, блекауты, кризисные явления в экономике), есть системные проблемы. Часть из них во время "десятилетки Кличко" так по факту и не решена.

Как сообщалось, недавно глава Временной специальной комиссии парламента по работе столичных городских властей во время войны, нардеп из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин аргументировал, почему в Раде так плотно начали изучать работу Кличко. По словам парламентария, например, в апреле встал вопрос неработающей карты укрытий в городе, аварийного состояния долгостроя под Почтовой площадью, а также отсутствие четкости, где заканчиваются полномочия Кличко и начинаются главы КГВА Попко.

Также "Телеграф" писал, что в февральском опросе КМИС мэр Киева опустился на 7-е место среди украинских политиков по показателю доверия/недоверия. При этом, по данным социологов, 45% респондентов высказались о доверии к Киевскому городскому голове, а 51% — о недоверии (в декабре-2023 это соотношение еще было в пользу мэра — 52% против 43%, и тогда Кличко был на третьем месте среди топовых украинских политиков, которому доверяли украинцы).