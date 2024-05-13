В Киеве продолжат строительство метро на Виноградарь: сколько еще нужно денег

Построили тоннель протяженностью почти 1 250 метров

КП "Киевский метрополитен" объявил новый тендер на строительство метро на Виноградаре. Ожидаемая стоимость закупки составляет около 14 миллиардов гривен.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на коммунальное предприятие. Прием предложений продлится до 28 мая.

По состоянию на сегодняшний день построен правый перегонный тоннель от станции метро "Мостицкая" до "Сырец".

"В настоящее время на объекте строительства метро на Виноградаре построен правый перегонный тоннель протяженностью почти 1 250 метров от станции "Мостицкая" до станции "Сырец". Кроме того, завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла. Также частично устроены ограждающие конструкции методом "стена в грунте", монолитное и железобетонное крепление котлована металлоконструкциями — с разработкой и вывозом грунта; сооружены основные конструкции совмещенной тяговой подстанции; частично построены двухъярусные тоннели и прочее", — говорится в сообщении.

Также в КГГА напоминают, что в декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" в судебном порядке расторгло договор с АО "Киевметрострой". Причиной стало прекращение действия договора из-за неудовлетворительных сроков выполнения подрядной организацией строительных работ.

"По иску, в судебном порядке, решается вопрос об удержании части предварительной оплаты, использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ", — отмечают в администрации.

Ранее "Телеграф" писал, куда могли деться деньги, выделенные на ремонт и строительство метро. В частности, о том, как сотни миллионов гривен от Киевского метрополитена переводили связанной с Брагинским и его партнером компании и каким образом выводили средства, которые должны были пойти на ремонт подземки.