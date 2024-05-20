Метро на Виноградарь будет через три года? В каком состоянии сейчас этот недострой

В "Киевском метрополитене" рассказали "Телеграфу" о техническом состоянии построенной шахты от станции "Сырец"

На сегодняшний день состояние недостроенного тоннеля метро в направлении Виноградаря находится в удовлетворительном состоянии, эта шахта подземки периодически проверяется, а предельный срок данной подземной конструкции исчисляется сотнями лет. Об этом в ответе на запрос "Телеграфа" сообщили в КП "Киевский метрополитен".

— Построенный правый перегонный тоннель от станции "Мостицкая" до ст. "Сырец" находится в удовлетворительном техническом состоянии и отвечает решениям, предусмотренным проектной документацией. Согласно ГСН В.2.3-7:2018 (Метрополитены, применяемые строительные материалы и конструкции), проектный срок службы оправ перегонных и станционных тоннелей, притоннельных и пристанционных сооружений должен составлять не менее 250 лет. Предприятие постоянно ведет периодический надзор за шахтой (стволом) № 215, — рассказал заместитель директора КП Дмитрий Пеклун.

Проект новых станций зеленой ветки в сторону Виноградаря

По его словам, после заключения контракта с подрядчиком строительства для достройки второго тоннеля и продления участка в направлении Виноградаря ориентировочно стройработы продлятся 30 месяцев (т.е. два года и шесть месяцев). Но это еще не предел.

— Продолжительность завершения строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь с электродепо в Подольском районе (первая очередь строительства) — 30 месяцев (в соответствии с экспертным отчетом (положительным) по рассмотрению проектной документации на строительство, утвержденного ГП "Укргосстройэкспертиза" от 20.12.2023 №00-0279/01-23/ПБ) после заключения договора с подрядной организацией, получения предприятием разрешения на выполнение строительных работ и с учетом доказывания соответствующих бюджетных ассигнований. Срок ввода в эксплуатацию объекта будет определен после заключения договора на выполнение строительных работ с подрядной организацией, — рассказал топ-менеджер.

Отметим, 13 мая 2024 года метрополитеновцы объявили тендер на возведение участка подземки в направлении Виноградаря с достройкой двух станций. Стоимость работ — почти 14 миллиардов гривен. При этом конечный срок выполнения работ или предоставление услуг в тендерной документации указывается 30 декабря 2026 года.

Тендер на достройку метро на Виноградарь. Источник — Prozorro

По данным аналитической системы Prozorro, по состоянию на понедельник, 20 мая, данные об участниках этого тендера отсутствуют. Иными словами, еще пока ни один потенциальный участник торгов не представил своих предложений.

Как сообщалось, в декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" в судебном порядке расторгло договор с АО "Киевметрострой". Причиной стало прекращение действия договора из-за неудовлетворительных сроков выполнения подрядной организацией строительных работ.

Кроме того, через суд решается и вопрос о взыскании части предварительной оплаты "Киевметростроя", использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ. Речь идет о сумме в размере около 4 млрд грн.

Новые станции зеленой ветки метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" (сейчас название этой проектной остановки — "Варшавская") начали строить в Киеве в 2019-м. С этого времени сроки запуска движения на достроенном участке постоянно переносились.

В этом году стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование о возможных неправомерных действиях со стороны бывшего начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, уволившегося с должности после громкого коррупционного скандала.

Так, "Телеграф" провел журналистское расследование о работе Брагинского в руководстве подземки. Удалось выяснить, как сотни миллионов гривен от "Киевского метрополитена" переводили связанной с Брагинским и его партнером компании, а также каким именно образом выводили средства, которые должны были пойти на ремонт метро.