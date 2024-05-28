Цены не перестают удивлять: сколько стоит аренда квартиры в Киеве

Арендовать квартиру в столице — это достаточно дорогое удовольствие

После неожиданного обвала цен на вторичном рынке недвижимости Киева, в начале мая стоимость жилья начала медленно ползти вверх. В связи с этим, стоимость аренды квартир в столице также начала расти.

Эксперты отмечают, что цены уже сравнялись с теми, которые были зафиксированы до начала войны и тенденция к удорожанию продолжает набирать обороты. О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.

В целом, цена на квартиру в столице зависит от района, наличия ремонта, этажа, экологической обстановки, инфраструктуры, состояния самого дома и уровня комфорта.

Так, средняя стоимость аренды 1‑комнатной квартиры в столице составляет 14 тысяч гривен.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (28 700 гривен), Шевченковском (20 000 гривен) и Голосеевском (16 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды однушки можно найти в Днепровском (12 000 гривен), Святошинском (10 000 гривен) и Деснянском (7 500 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве по районам

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 18 тысяч гривен в месяц. Цена традиционно зависит от района, наличия ремонта и экологической обстановки.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (39 000 гривен), Шевченковском (29 700 гривен) и Голосеевском (25 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды двушки можно найти в Святошинском (13 000 гривен), Днепровском (12 500 гривен) и Деснянском (10 000 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве по районам

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве стартует от 17 000 гривен в месяц. Дороже всего арендовать 3-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (61 300 гривен), Шевченковском (46 000 гривен) и Голосеевском (34 500 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды трехкомнатные квартиры можно найти в Дарницком (20 000 гривен) и Святошинском (17 000 гривен) районах столицы.

Стоит отметить, что информация об аренде 3-комнатной квартиры в Деснянском районе отсутствует из-за нехватки актуальных данных.

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