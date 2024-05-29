Харків’яни рятуються від обстрілів у Києві. Як зросли ціни на оренду

Попит на оренду квартир у столиці значно збільшився

У Києві останнім часом зросли ціни на оренду квартир та зменшилася пропозиція на ринку. Причиною стала неспокійна ситуація у Харкові, який потерпає від обстрілів росіян.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на рієлтора Олександра Бойка у статті "Ціни на житло кусаються. У Києві зросла вартість оренди через ситуацію в Харкові".

"Після активних масованих ударів по місту Харків, а також інформації щодо вторгнення з боку країни агресора багато жителів почали швидко шукати безпечніше місце для проживання, що суттєво позначилося на попиті на оренду у столиці", — розповідає Бойко.

Київ став одним з основних напрямків для внутрішньо переміщених осіб з Харкова. Попит на оренду квартир у столиці значно зріс, особливо у середньому та преміальному сегментах.

"Підвищення попиту призвело до зростання орендних ставок. Станом на сьогодні, вартість оренди однокімнатної квартири в Києві в середньому складає 15 тисяч гривень на місяць. Найвищі ціни на оренду зафіксовані у Печерському і Шевченківському районах столиці. Крім того, суттєве зростання орендних ставок спостерігається в Дарницькому, Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах", — розповів рієлтор.

Частина харків'ян обирає для переселення не лише Київ, але й інші міста, зокрема Ужгород.

"Це обумовлено бажанням знайти більш спокійне місце для проживання та уникнути столичної метушні. Ужгород, як одне з найбільш західних міст України, приваблює переселенців своєю відносною безпекою та близькістю до європейських кордонів", — каже Бойко.

Раніше "Телеграф" писав про варіанти приватних будинків, які можна орендувати у Києві на літо та провести тут незабутній відпочинок.