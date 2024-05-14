Уникальные фото в цвете: каким был Киев 150 лет назад

Ретро-снимки способны "оживить" историю

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

На сегодняшний день именно ретро-фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть то, каким была столица много десятилетий назад, ведь именно старые фото — это тот мостик, который пролегает между прошлым и настоящим.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторически снимки, которые передают дух минувшей эпохи и завораживают своей динамикой. Приятной фотопрогулки!

Так, в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в Фейсбук была опубликована подборка интересных снимков, которые были сделаны в Киеве в 1880-х годах — именно так выглядел Киев 150 лет назад.

На ретро-фотографиях можно увидеть мост через Днепр, Подол, Софийскую площадь и левый берег столицы, который еще не заселен. На улицах можно заметить конные экипажи.

Также бросается в глаза много зелени, широкие улицы и величественные церкви с золотыми куполами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве пройдет двухдневный фестиваль современной электронной музыки. Организаторы обещают семь сцен, арт-инсталляции от украинских художников и зрелищную церемонию открытия.