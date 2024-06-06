Попала в Книгу рекордов Украины: школьница из Киева обладает самыми длинными волосами в стране (фото)

Девочке 9 лет и она проживает в столице

Юная жительница Киева Аминат Дибиргаджиева попала в Книгу рекордов Украины как обладательница самых длинных волос в категории "Дети". Длина волос новой рекордсменки Украины составляет 151,5 см.

Девочка считает, что в ее волосах заключена ее внутренняя сила. Об этом рассказала в соцсети глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Работники Национального реестра рекордов Украины зафиксировали новый рекорд "Самые длинные детские волосы" на отметке 151,5 сантиметров. Рекорд Амины официально объявлен абсолютным рекордом длины волос в категории "Дети".

Глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова подчеркнула, что еще несколько лет – и Аминат может претендовать на мировой рекорд.

"Это признание природной красоты и уникальности девочки становится объектом восхищения не только в Украине, но и в мире. Потому что уже сегодня мы получили запрос на освещение этого рекорда за рубежом", — отметила Лана Ветрова.

Интересно, что у Амины нет особых рецептов по уходу за волосами. Девочка пользуется лишь специальной счеткой для длинных волос и моет их по мере надобности.

Стричься девочка не собирается и считает, что волосы — это источник ее силы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Книжном Арсенале в Киеве произошел скандал — читатели заметили книги на русском языке. Это, опять же, в контексте войны против России и скандального "языкового вопроса" спровоцировало оживленное обсуждение в соцсетях.