Потрапила до Книги рекордів України: школярка з Києва має найдовше волосся в країні (фото)

Дівчинці 9 років і вона проживає у столиці

Юна мешканка Києва Амінат Дібіргаджієва потрапила до Книги рекордів України як володарка найдовшого волосся у категорії "Діти". Довжина волосся нової рекордсменки України складає 151,5 см.

Дівчинка вважає, що у її волоссі знаходиться її внутрішня сила. Про це розповіла у соцмережі голова Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Працівники Національного реєстру рекордів України зафіксували новий рекорд "Найдовше дитяче волосся" на позначці 151,5 сантиметрів. Рекорд Аміни офіційно оголошено абсолютним рекордом довжини волосся у категорії "Діти".

Голова Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова наголосила, що ще кілька років – і Амінат може претендувати на світовий рекорд.

"Це визнання природної краси та унікальності дівчинки стає об’єктом захоплення не лише в Україні, а й у світі. Тому що вже сьогодні ми отримали запит на висвітлення цього рекорду за кордоном", — зазначила Лана Вєтрова.

Цікаво, що у Аміни немає особливих рецептів щодо догляду за волоссям. Дівчинка користується лише спеціальною лічильником для довгого волосся і миє їх у міру потреби.

Стригтися дівчинка не збирається і вважає, що волосся це джерело її сили.

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