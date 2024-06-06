Граната просто в смітнику: у Києві чоловік наткнувся на небезпечну знахідку (фото)

На місце події приїхали слідчі та вибухотехніки

Днями у Шевченківському районі столиці чоловік виявив у смітнику предмет, схожий на гранату. Він відразу викликав правоохоронців.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва. За словами поліціянтів, на лінію 112 звернувся киянин, який побачив припас у картонному ящику на сміттєвому баку.

Зазначається, що на місце інциденту негайно приїхали необхідні служби.

"Інспектори швидко прибули на місце, обмежили пересування інших осіб навколо небезпечного предмета й викликали на місце події слідчих та вибухотехніків", — йдеться у повідомленні.

Гранату знайшов киянин у смітнику

Поліція нагадує, що в жодному разі не можна наближатися до вибухонебезпечних та підозрілих предметів, торкатися їх чи намагатися самостійно знешкодити. У разі їх виявлення, необхідно телефонувати до спеціальних служб.

Це не перша небезпечна знахідка у Києві цими днями. В Оболонському районі столиці просто під будинком у дворі знайшли гранатомет. На зброю наткнулися місцеві жителі. На місце події відразу викликали патрульних.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих. Під час конфлікту зловмисник дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли, один з яких влучив жителю столиці у груди.