Они выехали после ограничения: сколько артистов и журналистов получили добро от Минкульта на поездку за границу

Количество выезжающих за границу медийщиков существенно сократилось.

В начале марта 2025 года правила выезда за границу для представителей культурной и медийной сфер претерпели существенные изменения. Сначала сообщалось о приостановлении выдачи разрешений, но позже процедуру возобновили при определенных условиях.

"Телеграф" направил официальный запрос в Министерство культуры и стратегические коммуникации Украины, чтобы выяснить, сколько специалистов получили возможность пересечь границу после возобновления этой процедуры.

Согласно ответу, Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) предоставило 12 писем содействия для выезда за границу представителям культурной и медийной сфер после 6 марта 2025 года.

По состоянию на 11 часов 24 марта 2025 года министерство направило в Государственную пограничную службу такое количество писем о содействии в пересечении государственной границы:

8 писем для лиц, работающих в сфере культуры;

1 письмо для представителей кинематографа;

1 письмо для работника сферы стратегических коммуникаций;

2 листа для медийщиков.

С 3 марта 2025 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины планировало временно приостановить выдачу писем содействия пересечению границы мужчинами призывного возраста, работающими в сферах культуры, медиа и коммуникаций. Главной причиной такого решения стало то, что многие художники, выехавшие за границу при содействии министерства, так и не вернулись в Украину.

Однако уже 6 марта Государственная пограничная служба Украины сообщила об изменениях в правилах пересечения границы. Согласно постановлению Кабмина от 4 марта 2025 года мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, работающие в сферах культуры, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере, могут выезжать за границу при наличии определенных документов.

Для пересечения границы представители этих сфер должны иметь письмо от Министерства культуры и стратегических коммуникаций или Минцифры к Администрации Госпогранслужбы с деталями поездки, приглашения от иностранной организации с переводом на украинский язык, а также военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК или в электронной форме. Письма содействия не выдаются при несоответствии поданных документов требованиям, а если цель поездки не подтверждена, в выезде будет отказано.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что будет, если мужчина попытается незаконно уехать за границу во время военного положения.