Выплата больничных по-новому. Работодатели раскошелятся и на совместителей

С шестого дня болезни выплаты на себя возьмет ПФУ

Начиная с 4 апреля, в Украине будут действовать новые правила оплаты больничных, введенные в соответствии с изменениями в законе №4158. Работники, имеющие несколько мест работы (основное + совместительство), смогут получать больничные, декретные и помощь в связи с временной нетрудоспособностью по каждому месту работы.

Больше не будет ограничений на получение социальных выплат по совместительству вне зависимости от количества дополнительных мест работы. В случае временной потери трудоспособности, не связанной с производственной травмой, работник также получает выплаты от каждого работодателя.

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Первые пять дней больничного оплачивает работодатель в полном объеме (100% средней зарплаты), а начиная с шестого дня выплаты берет на себя Пенсионный фонд Украины.

Если несчастный случай произошел на производстве, работодатель, на предприятии которого случилась травма, обязан оплатить первые 17 дней больничного в полном размере, после чего финансирование продолжает Пенсионный фонд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому из украинцев осуществят полную сумму выплаты больничного.