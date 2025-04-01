"Укрзализныця" добавляет остановку для поездов в Киеве: где она находится

Билеты уже доступны во всех сервисах

С 10 апреля определенные поезда дальнего сообщения будут делать новую остановку в Киеве. Речь идет о платформе Выдубичи-Трипольские.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци". Как отмечается, будут останавливаться на платформе поезда №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и №793/794 Черкассы – Киев в обоих направлениях.

В "УЗ" отметили, что билеты уже в продаже в кассах, на сайте и в приложении.

Дополнительная остановка должна сделать путешествия более удобными для жителей левобережной части Киева и пригородов. Она интегрирована в транспортно-пересадочный узел "Выдубичи", объединяющий:

станцию метро "Выдубичи",

платформу "Выдубичи" для пригородных электричек и городской кольцевой электрички,

автостанцию "Выдубичи".

"Эта остановка позволит жителям левобережных районов Киева сэкономить время в поездках в Черкасскую, Кировоградскую и Приднепровье", — добавили в "Укрзализныци".

Где находится платформа Выдубичи-Трипольские

Платформа Выдубичи-Трипольские находится в Киеве, рядом с Южным мостом, на пересечении Приднепровского шоссе и Саперно-Слободской улицы. Как указано выше, она является частью большого транспортно-пересадочного узла "Выдубичи".

На платформе останавливаются пригородные электропоезда Мироновского направления, а также двухгруппный региональный экспресс Киев – Кременчуг/Кропивницкий.

Как добраться до платформы

Платформа имеет удобное расположение и доступ к нескольким видам транспорта:

Метро — станции "Выдубичи" (зеленая линия), откуда до платформы пешком около 5 минут.

Пригородная электричка – рядом находится платформа "Выдубичи", где останавливаются пригородные поезда.

Городская электричка также останавливается на платформе "Выдубичи".

Автобусы и маршрутки: в автостанцию "Выдубичи" прибывают автобусы и маршрутки из разных регионов Украины, в частности из Обухова, Украинки, Канева, Черкасс, Кривого Рога и Кропивницкого.

На авто удобнее всего подъехать через Приднепровское шоссе или Саперно-Слободскую улицу.

Ранее "Телеграф" писал, что "Укрзализныця" возобновила онлайн-продаж билетов, но есть нюанс. В мобильном приложении уже снова доступна планировка путешествий с пересадками.