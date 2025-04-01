Повторная ВВК: какие документы нужно собрать "ограниченно пригодным"
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Направление на медосмотр можно получить онлайн
Мужчины, ранее получившие статус "ограниченно пригодные к военной службе", должны пройти повторное медицинское освидетельствование. У них есть время до 5 июня 2025, чтобы избежать проблем с законом.
Как объяснил старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук в комментарии "Суспільному", ситуация с очередями значительно улучшилась благодаря цифровизации процесса. С ноября 2024 года работает система электронных направлений через приложение "Резерв+".
Сейчас направление на ВВК можно получить двумя способами:
- электронное через "Резерв+", после чего гражданин получает уведомление со сроком прохождения комиссии;
- лично в ТЦК, если не пользуетесь приложением.
Какие документы нужны для ВВК
Перед прохождением комиссии необходимо подготовить:
- направление на ВВК;
- медицинская карточка – с актуальными данными от семейного врача;
- результаты обследований – если есть хронические заболевания;
- паспорт и военный билет – оригиналы обязательно.
Как отметили в ТЦК, перед ВВК следует обратиться к семейному врачу, чтобы обновить медицинские данные в электронной системе здравоохранения. Также данные будут заполнены и в бумажном варианте. Следует сдать все необходимые анализы и пройти обследование. В регистратуре больницы должны предоставить:
- карточку обследования и медицинского осмотра, которую будут заполнять врачи;
- направления на прием ко всем необходимым врачам.
Что делать, если нет семейного врача
Гусарук объяснил, что если нет декларации с врачом, можно пройти обследование в частной клинике. Однако ее выводы будут подаваться только в бумажном виде.
В идеале следует оформить декларацию с семейным врачом, ведь в будущем вся документация будет электронной.
"Впоследствии мы планируем вообще отказаться от бумажных носителей, и поэтому в этом случае семейный врач играет важную роль. Нужно в первую очередь обратиться к нему, чтобы обновить свои медицинские данные, ввести их в электронную систему здравоохранения, а затем потом их можно будет увидеть и подтянуть к соответствующим выводам через электронный кабинет ВВК, который уже функционирует", — отметил представитель ТЦК.
Что грозит за непрохождение медкомиссии
Те, кто не пройдет повторную ВВК в установленный срок могут получить штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.
Если очереди на ВВК не удастся разгрузить, сроки могут снова продлить, хотя в ТЦК надеются этого избежать, добавил Гусарук.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли "ограниченно пригодные" отправить на передовую. В ТЦК назвали специалистов, которых не хватает в армии.