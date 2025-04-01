Повторная ВВК: какие документы нужно собрать "ограниченно пригодным"

Направление на медосмотр можно получить онлайн

Мужчины, ранее получившие статус "ограниченно пригодные к военной службе", должны пройти повторное медицинское освидетельствование. У них есть время до 5 июня 2025, чтобы избежать проблем с законом.

Как объяснил старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук в комментарии "Суспільному", ситуация с очередями значительно улучшилась благодаря цифровизации процесса. С ноября 2024 года работает система электронных направлений через приложение "Резерв+".

Сейчас направление на ВВК можно получить двумя способами:

электронное через "Резерв+", после чего гражданин получает уведомление со сроком прохождения комиссии;

лично в ТЦК, если не пользуетесь приложением.

Какие документы нужны для ВВК

Перед прохождением комиссии необходимо подготовить:

направление на ВВК;

медицинская карточка – с актуальными данными от семейного врача;

результаты обследований – если есть хронические заболевания;

паспорт и военный билет – оригиналы обязательно.

Как отметили в ТЦК, перед ВВК следует обратиться к семейному врачу, чтобы обновить медицинские данные в электронной системе здравоохранения. Также данные будут заполнены и в бумажном варианте. Следует сдать все необходимые анализы и пройти обследование. В регистратуре больницы должны предоставить:

карточку обследования и медицинского осмотра, которую будут заполнять врачи;

направления на прием ко всем необходимым врачам.

Что делать, если нет семейного врача

Гусарук объяснил, что если нет декларации с врачом, можно пройти обследование в частной клинике. Однако ее выводы будут подаваться только в бумажном виде.

В идеале следует оформить декларацию с семейным врачом, ведь в будущем вся документация будет электронной.

"Впоследствии мы планируем вообще отказаться от бумажных носителей, и поэтому в этом случае семейный врач играет важную роль. Нужно в первую очередь обратиться к нему, чтобы обновить свои медицинские данные, ввести их в электронную систему здравоохранения, а затем потом их можно будет увидеть и подтянуть к соответствующим выводам через электронный кабинет ВВК, который уже функционирует", — отметил представитель ТЦК.

Что грозит за непрохождение медкомиссии

Те, кто не пройдет повторную ВВК в установленный срок могут получить штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

Если очереди на ВВК не удастся разгрузить, сроки могут снова продлить, хотя в ТЦК надеются этого избежать, добавил Гусарук.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли "ограниченно пригодные" отправить на передовую. В ТЦК назвали специалистов, которых не хватает в армии.