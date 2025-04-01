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Это убережет столицу от разрушения? Киеврада приняла решение о защите нашей истории: детали голосования

Автор
Катерина Шполянская
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото. Фото Коллаж "Телеграфа"

Киевсовет принял историческое решение по защите архитектурного наследия столицы

Спустя более полугода Киевская городская рада смогла принять решение о запрете сноса ценных исторических зданий возрастом более 100 лет, которое "провалили" на заседании в декабре. За это решение проголосовало 69 из 77 присутствующих депутатов, среди которых был и мэр Виталий Кличко.

Об этом сообщил столичный активист Дмитрий Перов. Такое решение призвано установить жесткие санкции за разрушение или перестройку ценной исторической застройки, что является значительным шагом в сохранении культурного наследия города.

Новые правила для владельцев исторических зданий

Теперь в случае разрушения исторической усадьбы владелец будет обязан ее отстроить из тех же материалов и в таком же виде в течение двух лет. Если владелец не выполнит это требование, договор аренды земли будет расторгнут, а объект вернется в собственность общины. Эти меры направлены на защиту исторической застройки Киева и обеспечение ответственности тех, кто пытается уничтожить культурное наследие города.

Законодательные изменения для усиления ответственности

Кроме того, действующее законодательство по охране культурного наследия в Украине считается несовершенным. Штрафы за разрушение памятников сейчас ничтожно малы: 1 700 гривен для физического лица и 17 000 гривен для юридического лица. Киеврада подала предложение в Верховную Раду Украины по увеличению размера штрафов, чтобы они были более существенными и эффективными в предотвращении нарушений.

Проблемы охраны исторической застройки в Киеве

До принятия решения Киевский городской совет уже обращался к вопросу охраны исторической застройки. В частности, заместитель главы КГГА Анна Старостенко сообщала о разработке проекта решения о сохранении домов старше 100 лет. Однако, как отмечалось ранее, Киеврада не поддержала предоставление дополнительной защиты таким зданиям из-за опасений касательно ограничения строительных работ на старых домах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Киеврада может отдать скандальные участки застройщику, у которого их перед этим отсудила. В частности, участки на территории Экопарка Осокорки для ООО "Контактбудсервис", за которым стоит "Столица Груп" Власти Молчановой.

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#Киев #Застройка #Киеврада #Памятки архитектуры