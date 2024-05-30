Киевские таможенники обнаружили в посылке уникальный зуб вымершего животного (фото)

Подобные образцы нечасто встречаются и имеют важное научное значение

Киевские таможенники пресекли попытку незаконной отправки из Украины в Катар настоящего зуба мамонта, который житель Ивано-Франковской области пытался "замаскировать" под металлическое изделие стоимостью в $50. Во время досмотра посылки таможенники обнаружили странный предмет неправильной формы и отправили его на экспертизу.

Как оказалось, в посылке находился молярный зуб из нижней челюсти мамонта с сохранившимися корнями. Подробнее об уникальной находке рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, столичные таможенники помешали незаконной пересылке из Украины в Катар зуба мамонта, которые были типичными животными на территории Украины в период позднего плейстоцена (130-13 тысяч лет назад).

Сообщается, что уроженец Ивано-Франковской области отправил в Катар международную посылку, задекларировав ее содержимое как металлическое изделие стоимостью $50. Однако, во время контроля специалисты обнаружили большую "глыбу" неправильной формы. Для идентификации находки таможенники направили "содержимое посылки" на экспертизу в Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины.

Зуб мамонта выглядит именно так

Как оказалось, в Катар хотели отправить посылку с настоящим молярным зубом из нижней челюсти мамонта с сохранившимися корнями.

Стоит отметить, что подобные образцы нечасто встречаются и имеют важное научное значение.

Уникальный образец

По мнению экспертов, этот образец имеет культурную, научную, музейную и образовательную ценность, в частности, рекомендуется к внесению в музейный фонд Украины.

Данный зуб уже признан культурной ценностью.

Зуб отлично сохранился

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.

Именно поэтому, на жителя Ивано-Франковской области Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил, а палеонтологические образцы были изъяты.

Образец был изъят

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