Трамп и Путин родственники? СМИ опубликовали неожиданные результаты исследования ДНК политиков

Исследования "провели" в Эстонии

В Эстонии научная исследовательница Лидия Суураджу утверждает, что проанализировала ДНК президента США Дональда Трампа и главу РФ Владимира Путина. И оказалось, что они якобы имеют сходство на 98%.

Об этом пишет estonioworld 1 апреля. Отмечается, что Суураджу хотела узнать, есть ли между политиками нечто большее, чем отношения на мировой арене.

Как пишет издание, эстонская исследовательница генеалогии из Университета Калева приступила к исследованиям по сбору материалов для ДНК. Для этого она получила образец от Трампа якобы с помощью выброшенного контейнера Big Mac в мусорнике Белого дома. А пробу Путина вроде бы взята из обломков бомбы, взорвавшей самолет экс-главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

При этом в материале не указано, каким именно образом она получила образец из бомбы и можно ли считать полученные материалы действительно принадлежащими политикам. Исследование Суураджу проводила с помощью микрочипов для идентификации генетических маркеров.

"Когда на экране появились результаты, доктор Суураджу не могла поверить в то, что видит – ДНК свиньи. Оказалось, что и президент Трамп и президент Путин связаны с обычной свиньей", — говорится в материале.

Исследовательница утверждает, что Трамп и Путин якобы связаны по отцу. Данные с точностью 97% показали, что они якобы произошли от общего предка из крошечной деревни Моронецк на Уральских горах, Россия. Чтобы подтвердить это, Суураджу якобы отправилась в Россию, где долго искала место захоронения вышеуказанного предка.

"Подходя к старейшей части кладбища, она заметила надгробный камень – тот, который оказался святым Граалем теории заговора между двоюродными братьями и поцелуями Трампа и Путина. В подтверждение ДНК-тестов на треснувшем и выцветшем маркере было написано: "Здесь лежит Илья Трампутин – сельский идиот"", — говорится в материале.

Официально эта информация не подтверждалась и в материале издания нет никаких документов исследований и их результатов. К тому же, ДНК человека и свиньи имеют примерно 98% сходства. Это означает, что генетический код человека и свиньи на 98% содержит одинаковые или очень похожие гены, но не геном. Более того, в России нет села Моронецк (Moronetsk — на англ.), которое указано в материале. К тому материал опубликован 1 апреля в День смеха и шуток.

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