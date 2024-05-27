От палатки до коттеджа: где отдохнуть на Киевском море и сколько это может стоить

На берегу Днепра расположено множество пляжей

Киевское море, одно из самых больших водохранилищ Украины, предлагает множество вариантов для отдыха. Это идеальное место для тех, кто стремится вырваться из городской суеты и насладиться природой.

"Телеграф" собрал несколько лучших локаций для отдыха на Киевском море. Остановиться можно как в отеле, так и на месте для кемпинга.

Глебовка

Глебовка расположена на правом берегу Киевского моря, всего в получасе езды от Киева. Это идеальное место для тех, кто стремится насладиться спокойствием, живописными видами и активными видами отдыха.

В Глебовке есть несколько обустроенных пляжей с чистым песком и пологим заходом в воду. Там можно остаться с палатками или арендовать номер на базе отдыха, коттедж.

Вас может принять дачный отель "Глебовка". Стандартные номера стоят около 4000 гривен за ночь. Коттедж на двоих 6800. Отель с рестораном и фитнес-залом, а также бассейном. В некоторых номерах есть сауна.

С сайта отеля

База "Лесная" – спокойный курорт расположен среди сосен на берегу Днепра. Коттеджный дом на двоих стоит 4600 гривен за сутки. На 4-6 гостей доступны номера за 5400. Из развлечений и отдыха там предлагают: джакузи, сауну и даже возможности проведения банкетов.

База предлагает большой выбор апартаментов

Ясногородка

Ясногородка расположена всего в 45 км от Киева, что делает ее легко доступной для однодневных поездок и отдыха. В селе расположены базы отдыха, коттеджные городки и частные домики для аренды.

Отель "Eden Resort" предлагает стандартный номер на выходные за 2300 гривен, по будням дешевле — 1800. Семейный номер за 3400 или за 2700.

Из развлечений и отдыха в отеле есть японская сауна, лодки и катамараны в аренду, а также различные беседки.

Прайс отеля

Прекрасно отдохнуть можно с палатками. На берегу реки много удобных мест для палаточного городка.

Лебедевка

На левом берегу Днепра можно отдохнуть в поселке Лебедевка, который расположен в 30 километрах от столицы. В округе находятся многочисленные дачные кооперативы, выходящие на воду. Здесь можно арендовать домики разного уровня комфорта, от уютных деревянных коттеджей до современных домов со всеми удобствами.

Пляжи с живописными видами и лесными полосами идеальное место для шашлыков и кемпинга. Для тех, кто не хочет отказываться от благ цивилизации, в Лебедевке находится загородный ресторанный комплекс "GoodLife Park". Это место предлагает посетителям все необходимые удобства: от ресторанов с изысканной кухней до зон отдыха с бассейнами и спортивными площадками. Больше информации на сайте.

Коттеджный дом комплекса

Лютеж

Лютеж – это уютное село на правом берегу Киевского моря. Кроме воды там есть лес и минимум инфраструктуры. Идеальное место, чтобы уединиться и воссоединиться с природой.

Пляж на Киевском море

Заночевать можно прямо с палатками. Если такая идея вам непривлекательна, то можно остановиться в ближайшей базе отдыха.

Места отдыха на карте

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продается уникальный особняк в стиле Роксоланы практически за 4 миллиона долларов. Здесь есть собственный сад, просторная терраса, бассейн и шикарная гостиная с мраморными колоннами.