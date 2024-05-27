От палатки до коттеджа: где отдохнуть на Киевском море и сколько это может стоить
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На берегу Днепра расположено множество пляжей
Киевское море, одно из самых больших водохранилищ Украины, предлагает множество вариантов для отдыха. Это идеальное место для тех, кто стремится вырваться из городской суеты и насладиться природой.
"Телеграф" собрал несколько лучших локаций для отдыха на Киевском море. Остановиться можно как в отеле, так и на месте для кемпинга.
Глебовка
Глебовка расположена на правом берегу Киевского моря, всего в получасе езды от Киева. Это идеальное место для тех, кто стремится насладиться спокойствием, живописными видами и активными видами отдыха.
В Глебовке есть несколько обустроенных пляжей с чистым песком и пологим заходом в воду. Там можно остаться с палатками или арендовать номер на базе отдыха, коттедж.
Вас может принять дачный отель "Глебовка". Стандартные номера стоят около 4000 гривен за ночь. Коттедж на двоих 6800. Отель с рестораном и фитнес-залом, а также бассейном. В некоторых номерах есть сауна.
База "Лесная" – спокойный курорт расположен среди сосен на берегу Днепра. Коттеджный дом на двоих стоит 4600 гривен за сутки. На 4-6 гостей доступны номера за 5400. Из развлечений и отдыха там предлагают: джакузи, сауну и даже возможности проведения банкетов.
Ясногородка
Ясногородка расположена всего в 45 км от Киева, что делает ее легко доступной для однодневных поездок и отдыха. В селе расположены базы отдыха, коттеджные городки и частные домики для аренды.
Отель "Eden Resort" предлагает стандартный номер на выходные за 2300 гривен, по будням дешевле — 1800. Семейный номер за 3400 или за 2700.
Из развлечений и отдыха в отеле есть японская сауна, лодки и катамараны в аренду, а также различные беседки.
Прекрасно отдохнуть можно с палатками. На берегу реки много удобных мест для палаточного городка.
Лебедевка
На левом берегу Днепра можно отдохнуть в поселке Лебедевка, который расположен в 30 километрах от столицы. В округе находятся многочисленные дачные кооперативы, выходящие на воду. Здесь можно арендовать домики разного уровня комфорта, от уютных деревянных коттеджей до современных домов со всеми удобствами.
Пляжи с живописными видами и лесными полосами идеальное место для шашлыков и кемпинга. Для тех, кто не хочет отказываться от благ цивилизации, в Лебедевке находится загородный ресторанный комплекс "GoodLife Park". Это место предлагает посетителям все необходимые удобства: от ресторанов с изысканной кухней до зон отдыха с бассейнами и спортивными площадками. Больше информации на сайте.
Лютеж
Лютеж – это уютное село на правом берегу Киевского моря. Кроме воды там есть лес и минимум инфраструктуры. Идеальное место, чтобы уединиться и воссоединиться с природой.
Заночевать можно прямо с палатками. Если такая идея вам непривлекательна, то можно остановиться в ближайшей базе отдыха.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продается уникальный особняк в стиле Роксоланы практически за 4 миллиона долларов. Здесь есть собственный сад, просторная терраса, бассейн и шикарная гостиная с мраморными колоннами.