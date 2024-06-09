С бронью от мобилизации и зарплатой от 50 тысяч гривен: в Киеве предлагают инетерсную вакансию
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Обязательное условие — опыт работы
В Украине растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.
К примеру, в Киеве предлагают работу водителю грузового автомобиля со стажем вождения от 2 лет с правами категории CE. Об этом свидетельствуют данные на одном из популярных сайтов для поиска работы.
Так, крупная транспортная и логистическая компания "Дилижанс ЖД" предлагает трудоустройство на должность водителя грузового автомобиля (20 тонн) с возможным бронированием.
Заработная плата от 50 000 до 60 000 гривен. Также гарантируют официальное трудоустройство с первого рабочего дня, оплачиваемый отпуск — 24 дня и бронь от мобилизации.
Требования к кандидату:
- наличие прав категории СЕ;
- опыт работы не менее 1 года водителем на территории Украины;
- чип карта для тахогрофа;
- отсутствие вредных привычек;
- порядочность;
- внимательность и пунктуальность.
В обязанности сотрудника компании будет входить:
- осуществлять доставку грузов в максимально короткие сроки, используя при этом оптимальный маршрут перемещения;
- контроль своевременной и качественной загрузки автотранспорта;
- содержание автомобиля в надлежащем и исправном техническом состоянии;
- сообщать механику, при необходимости директору по логистике, о необходимости проведения ремонтных работ;
- использовать автотранспорт компании исключительно по назначению;
- соблюдать правила дорожного движения.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Соискателей заманивают не только достойной зарплатой, но и проживание.