С бронью от мобилизации и зарплатой от 50 тысяч гривен: в Киеве предлагают инетерсную вакансию

Обязательное условие — опыт работы

В Украине растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.

К примеру, в Киеве предлагают работу водителю грузового автомобиля со стажем вождения от 2 лет с правами категории CE. Об этом свидетельствуют данные на одном из популярных сайтов для поиска работы.

Так, крупная транспортная и логистическая компания "Дилижанс ЖД" предлагает трудоустройство на должность водителя грузового автомобиля (20 тонн) с возможным бронированием.

Заработная плата от 50 000 до 60 000 гривен. Также гарантируют официальное трудоустройство с первого рабочего дня, оплачиваемый отпуск — 24 дня и бронь от мобилизации.

Требования к кандидату:

наличие прав категории СЕ;

опыт работы не менее 1 года водителем на территории Украины;

чип карта для тахогрофа;

отсутствие вредных привычек;

порядочность;

внимательность и пунктуальность.

В обязанности сотрудника компании будет входить:

осуществлять доставку грузов в максимально короткие сроки, используя при этом оптимальный маршрут перемещения;

контроль своевременной и качественной загрузки автотранспорта;

содержание автомобиля в надлежащем и исправном техническом состоянии;

сообщать механику, при необходимости директору по логистике, о необходимости проведения ремонтных работ;

использовать автотранспорт компании исключительно по назначению;

соблюдать правила дорожного движения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Соискателей заманивают не только достойной зарплатой, но и проживание.