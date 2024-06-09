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С бронью от мобилизации и зарплатой от 50 тысяч гривен: в Киеве предлагают инетерсную вакансию

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
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Автор
Работа в столице есть Новость обновлена 09 июня 2024, 16:31
Работа в столице есть. Фото Коллаж "Телеграфа"

Обязательное условие — опыт работы

В Украине растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.

К примеру, в Киеве предлагают работу водителю грузового автомобиля со стажем вождения от 2 лет с правами категории CE. Об этом свидетельствуют данные на одном из популярных сайтов для поиска работы.

Так, крупная транспортная и логистическая компания "Дилижанс ЖД" предлагает трудоустройство на должность водителя грузового автомобиля (20 тонн) с возможным бронированием.

Заработная плата от 50 000 до 60 000 гривен. Также гарантируют официальное трудоустройство с первого рабочего дня, оплачиваемый отпуск — 24 дня и бронь от мобилизации.

Требования к кандидату:

  • наличие прав категории СЕ;
  • опыт работы не менее 1 года водителем на территории Украины;
  • чип карта для тахогрофа;
  • отсутствие вредных привычек;
  • порядочность;
  • внимательность и пунктуальность.

В обязанности сотрудника компании будет входить:

  • осуществлять доставку грузов в максимально короткие сроки, используя при этом оптимальный маршрут перемещения;
  • контроль своевременной и качественной загрузки автотранспорта;
  • содержание автомобиля в надлежащем и исправном техническом состоянии;
  • сообщать механику, при необходимости директору по логистике, о необходимости проведения ремонтных работ;
  • использовать автотранспорт компании исключительно по назначению;
  • соблюдать правила дорожного движения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Соискателей заманивают не только достойной зарплатой, но и проживание.

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