Подальше от обстрелов и с бронью от мобилизации: украинцам предложили работу за 55 тысяч в месяц

Обязательное условие — официальное трудоустройство

В Украине растет предложение работы с бронированием от мобилизации, а некоторые компании предлагают и еще один бонус. Компания-производитель самоклеящейся этикетки из Харькова, которая релоцировала производство в самый безопасный регион Украины, ищет сотрудников.

Соответствующая вакансия появилась на одном из сайтов поиска работы и подбора персонала. Харьковская компания, переехавшая в Ужгород, ищет харьковчан, которые хотят получить профессию полиграфиста. Зарплата, в зависимости от опыта и количества смен, составляет от 40 000 до 55 000 гривен.

Среди условий — опыт в полиграфии от 1 года и готовность на официальное трудоустройство. Сотрудникам при необходимости предоставляется бронирование от мобилизации.

Работодатель готов обеспечить временным жильем и помогает снять постоянное, а также оказывает помощь с переездом. График работы сменный по 12 часов, компания обеспечивает доставку своим транспортом на производство в 5 км от Ужгорода.

"Приглашаем молодые семьи вместе, есть возможность предложить работу второй половине", — добавили в компании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Львовская компания ищет автомехаников на очень хорошую зарплату. Сотруднику предоставляют жилье и бронируют от мобилизации.