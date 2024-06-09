Блокпосты и проверка документов: на фестиваль ЛГБТК+ в Киеве прибыли полицейские (фото, видео)

КиевПрайд пройдет уже через неделю в Киеве

В Киеве в воскресенье, 9 июня, сотрудники полиции установили блокпост у входа в арт-центр Closer, где проходит фестивать UkrainePride. У всех участников мероприятия проверяют документы, а мужчин дополнительно "прогоняют" по базе "Оберіг".

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) замечены на фестивале не были. Об этом сообщают киевские Telegram-каналы.

Так, в Подольском районе Киева на входе в арт-центр Closer, расположенный по улице Нижнеюрковской, полицейские установили блок-пост. Как известно ,здесь проходит фестиваль UkrainePride. Для прохода на мероприятие сотрудники полиции просят у людей предъявить паспорт.

В соцсетях также сообщают, что мужчин дополнительно проверяют по базе "Оберіг".

У людей проверяют документы

Организаторы отметили, что фестиваль, организованный UkrainePride и KyivPride, благотворительный и ориентирован на поддержку наших защитников и защитниц. Ведь они собирают средства для фондов и организаций, которые помогают военным на бахмутском, купянском, харьковском, донецком и сумском направлениях.

"В рядах Вооруженных сил Украины воюет много ЛГБТК+ людей и подчеркиваем, что мы полностью поддерживаем наше войско и власть во всех необходимых действиях для достижения победы. Наша позиция здесь однозначна и не может иметь никаких других трактовок. Однако сейчас мы наблюдаем ситуацию, которая вызывает вопрос обеспечения равенства и соблюдения прав человека даже в это сложное военное время", — говорится в сообщении.

Блокпост на входе на фестиваль

Каждого гостя проверяет полиция

Не смотря на "повышенное внимание" к мероприятиям UkrainePride и KyivPride "Марш Равенства" все же проведут в Киеве 16 июня. Об этом журналистам рассказала Вера Чернигина, координатор волонтеров на фестивале КиевПрайд.

Напомним, что в Киеве набирает обороты скандал с участием работников территориальных центров комплектования и ЛГБТ-сообщества KyivPride. Так, во время подготовки фестиваля на KyivPride прибыли представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). По предварительной информации, они провели проверку документов, а также, по словам организаторов, пытались забрать мужчин на прохождение ВВК.

В то же время организаторы и участники прайд-движения подчеркнули, что понимают важность мобилизации и мер по ее обеспечению, но видят в этом притеснение ЛГБТ-сообщества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что власти Киева "завернули" первый "Марш Равенства" (марш в поддержку ЛГБТ+) с начала полномасштабного вторжения, который был анонсирован на днях и должен был состояться 16 июня. Там говорят, что не согласовывали это мероприятие.