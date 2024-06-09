Островок несокрушимости: в Киеве на крыше многоэтажки жильцы обустроили зону отдыха с гирляндами (видео)

Оболонь умеет удивлять

В Оболонском районе Киева местные жители заметили на крыше многоэтажного дома необычную зону отдыха, которая ярко подсвечивалась гирляндами и была хорошо заметна издалека. "Заведение" выстроили из дерева и организовали возле него места для сидения.

На кадрах из соцсетей видно, что на крыше находятся "посетители". Стоит отметить, что такая "надстройка" является однозначно незаконной.

Так, на крыше девятиэтажного дома в Оболонском районе Киева местные жители заметили яркие гирлянды, которые в темное время суток было хорошо видно даже на большом расстоянии. Как оказалось, на крыше "панельки" неизвестные организовали что-то типа лаундж-зоны.

На нечетких кадрах можно рассмотреть, что "заведение" построено из дерева и хорошо освещено гирляндами. На крыше находятся люди.

Кому именно в голову могла прийти идея организовать зону отдыха на крыше жилого дома — неизвестно.

Зона отдыха на крыше жилого дома

Напомним, что в Киеве на Печерске мужчина запускал салюты. Полицейские зарегистрировали жалобу киевлян и немедленно прибыли на место происшествия. Следственно-оперативная группа изъяла ряд доказательств, благодаря которым удалось разыскать злоумышленника. Им оказался житель Киева 1983 года, который уже привлекался к уголовной ответственности.

По словам мужчины, он запустил салют, чтобы поздравить жену — они отмечали годовщину отношений. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где отдохнуть на Киевском море и сколько это может стоить. Ведь именно Киевское море считается идеальным местом для тех, кто стремится вырваться из городской суеты и насладиться природой.