Унікальні фото у кольорі: як виглядали Поділ та Воздвиженка понад 100 років тому

Ретро-знімки здатні "оживити" історію

Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.

Сьогодні саме ретро-фотографії залишаються чи не єдиною можливістю побачити те, яким була столиця багато десятиліть тому, адже саме старі фото — це той місток, який пролягає між минулим і сьогоденням.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас історично знімки, які передають дух минулої доби та зачаровують своєю динамікою. Приємної фотопрогулянки!

Так, у співтоваристві "Історія міста 1900 — 1999 року. Київ" у Фейсбук була опублікована добірка цікавих знімків, які були зроблені в Києві у 1990-х роках — саме так виглядав Київ 104 роки тому.

На ретро-фотографіях можна побачити стару Воздвиженку та схили урочища Гончари-Кожем’яки, яке простягається Шевченківським та Подільським районами центру Києва.

Також на знімках можна розгледіти старий Поділ, Хрестовоздвиженську церкву та околиці сучасної вулиці Гончара.

Впадає у вічі багато зелені, широкі вулиці та величні церкви із золотими куполами.

Бажаємо вам приємної фотопрогулянки у далеке ХХ століття!

Урочища Гончарі-Кожем’яки 1920 року

На цьому фото можна добре розгледіти околиці вулиці Гончара, що у Шевченківському районі міста Києва. Пролягає вона від Великої Житомирської вулиці до Галицької площі та Дмитрівської вулиці.

Саме на цьому фото можна побачити триповерховий будинок, який зберігся до наших днів, але він знаходиться в напівзруйнованому стані.

Вулиця Гончара у 1900-х

Також на фото можна побачити, як виглядали у 1900-х стара Воздвиженка та Поділ, які ще не були щільно забудовані та могли похвалитися великою кількістю зелені та акуратними невисокими будиночками.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди. Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів та навіть залучали їх до участі у церемоніальних парадах.