В известном киевском парке появилась оригинальная 3D-инсталляция из цветов (фотофакт)

Спешите полюбоваться необычной картиной

В столичном парке "Победа", расположенном парк в Днепровском районе города, появилось необычное цветочное 3D-панно под названием "Крылья надежды". Как отмечается, инсталляция была создана из цветов агератума, седума, колеуса, бегонии и альтернатеры.

На панно изображена девушка-украинка, которая просит самолеты F16. Об этом сообщается на официальном сайте Киевского горсовета.

Так, в парке "Победа" столичные коммунальщики высадили необычную цветочную "картину". Панно изображает девушку-украинку, которая просит самолеты F16.

Изюминка композиции — три многоцелевых истребителя, выполненных из железной основы, которая заложена декоративной сосновой корой.

Коммунальщики отмечают, что 3D-цветник высадили в парке "Победа" не случайно — "хотели, чтобы было символично".

"Мы всячески стремимся показать миру как необходима помощь Украине именно в таких истребителях, как F16. Поэтому символично девушка поднимает руки с просьбой в предоставлении этих самолетов", — подчеркнули в КП "Управление зеленых насаждений Днепровского района".

Девушку-украинку, которая просит самолеты F16

"Девушка-украинка просит самолеты F16, которые так необходимы Украине в получении нашей победы. Изюминка композиции — три многоцелевых истребителя, выполненные из железной основы, которая заложена декоративной сосновой корой. Мы всячески стремимся показать миру как необходима помощь Украине именно в таких истребителях, как F16. Поэтому символично девушка поднимает руки с просьбой в предоставлении этих самолетов", — рассказали в КП СЗН Днепровского района

Адрес парка "Победа": бульвар Перова, 2. Ближайшая станция метро — "Дарница". Координаты: 50.462112, 30.605211.

Панно появилось в парке "Победы"

Основные данные про F-16

Максимальная скорость: 2650 км/ч на высоте 12 200 м

Практический потолок: 15 240 м

Динамический потолок: 18 500 м

Скороподъёмность: ~275 м/с

максимальная перегрузка +9 g

У истребителя есть 9 точек подвески, он вооружен 20мм шестиствольной пушкой M61A1. На него можно установить управляемые ракеты "воздух — воздух" против воздушных целей и "воздух — поверхность" против целей на земле.

Также с него можно сбрасывать корректируемые (в том числе и кассетные) и некорректируемые бомбы. На борту также устанавливается бортовая радиолокационная станция.

Ранее "Телеграф" сообщал, что производитель F-16 одобрительно отозвался на предложение обеспечить нашу армию истребителями. Директор корпорации Lockheed Martin заверил, что в случае необходимости обязательно увеличит объемы производства, чтобы самолетов хватило на всех.

Также мы пообщались с военным экспертом, объяснившим, какие задачи смогут выполнять ВСУ, получив американские самолеты.