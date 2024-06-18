Решили выяснить отношения на кулаках: двое водителей устроили мордобой посреди дороги в Киеве (видео)

Мужчин разняли другие водители

Во вторник, 18 июня, в Оболонском районе Киева произошла жестокая драка между двумя водителями. Мужчины остановили свои автомобили и начали выяснять отношения прямо на проезжей части.

Что именно стало причиной конфликта неизвестно. Очевидцы потасовки сняли ее фрагмент на видео и поделились коротким роликом в соцсети.

Так, на улице Луговой на Оболони прохожие заметили двоих мужчин, которые прямо на дороге начали драться. Оба водителя вели себя агрессивно — на кадрах, которые опубликовали в сети можно увидеть, как мужчины безжалостно бьют друг друга, а затем один из них падает прямо на дорогу.

Другой же мужчина продолжил бить своего оппонента даже тогда, когда тот оказался на проезжей части.

Пока герои видео дрались, остальные участники дорожного движения просто смотрели и даже не пытались вмешаться. Уже под конец драки очевидцы начали выбегать из автомобилей и растягивать агрессивных мужчин.

Инцидент произошел на оживленной улице неподалеку ТРЦ "Караван Outlet". Чем закончилась драка и кто вышел из нее победителем — остается только догадываться.

Что именно стало причиной конфликта — пока неизвестно.

Драка произошла неподалеку от ТРЦ "Караван Outlet"

Стоит отметить, что совсем недавно в Дарницком районе Киева произошла ожесточенная потасовка между двумя водителями. Видео эпической драки попало в сеть. На записи видно, что водители бросили свои машины прямо среди проезжей части. В результате движение транспорта было затруднено.

Пока герои видео прыгали друг на друга, остальные участники дорожного движения были вынуждены объезжать агрессивно настроенных мужчин. Что именно повлекло за собой конфликт неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина ударил полицейского и начал прыгать по служебному автомобилю правоохранителей, чем повредил его. Правонарушителя задержали и сообщили о подозрении в умышленном причинении сотруднику полиции телесных повреждений.