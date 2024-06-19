В Киеве неизвестные крушили на парковке автомобили: пострадала машина военного (видео)

Поступки некоторых людей просто не поддаются логическому объяснению

В ночь на среду, 19 июня, в Оболонском районе Киева неизвестные сильно повредили около десяти легковых автомобилей, которые были припаркованы возле одной из многоэтажек. Одна из машин принадлежала военнослужащему.

По предварительным данным, хулиганы находились в состоянии алкогольного опьянения. Поисками вандалов уже занимаются правоохранители. Об этом рассказали в столичном Телеграм-канале "Труха Киев".

Известно, что инцидент произошел на Оболони в темное время суток. Здесь неустановленные злоумышленники намеренно повредили около десяти легковушек. Вандалы действовали целенаправленно и крушили припаркованные авто.

В результате произошедшего транспортные средства остались без фар и с разбитыми лобовыми стеклами. Также на окнах можно заметить трещины, а на кузовах — царапины.

Владельцем одной из пострадавших машин оказался военнослужащий, который и поделился видео в соцсети.

По предварительным данным, хулиганы находились в состоянии алкогольного опьянения. Поисками вандалов уже занимаются правоохранители.

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу русских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграмм-канал и таким образом пытались получить "дополнительный доход" и заработать деньги.

Мать и сына задержали в Шевченковском районе столицы с поличным. Всего преступникам удалось совершить поджог двух транспортных средств — Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео в качестве доказательства выполнения "задания".

Сейчас женщине и ее сыну сообщено о подозрении в совершении умышленного поджога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине мужчина взорвал гранату возле магазина. В результате произошедшего пострадала случайная прохожая, а злоумышленника задержали.