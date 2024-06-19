Хотели нажиться на ВСУ: на Киевщине в подпольных складах обнаружили тысячи комплектующих для ПВО (фото)

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы

На Киевщине правоохранителям удалось обнаружить два подпольных ангара в которых хранилось более 3,5 тысяч комплектующих для зенитно-ракетных комплексов ПВО и артиллерийских систем. Также на складах были обнаружены двигателя для бронемашин.

Все обнаруженные запчасти для тяжелого вооружения изъяли и передали на нужды ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, нелегальные склады принадлежали топ-менеджерам местной компании, которая занималась торговлей специализированным оборудованием для ракетно-артиллерийского вооружения и бронетехники.

Фигуранты планировали незаконно сбыть комплектующие как неучтенную продукцию без внесения данных в отчетную документацию. Тем самым делки намеревались нажиться на таких необходимых для ВСУ деталях.

СБУ заблокировала сделку

Благодаря оперативному реагированию СБУ и правоохранителей склады были обнаружены, а сделка была заблаговременно разоблачена и заблокирована.

"В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении.

Злоумышленники будут наказаны

Стоит отметить, что в августе 2023 года правоохранители словили этих же "предпринимателей" на попытке продажи 80 танковых двигателей в ВСУ по втрое завышенной стоимости.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Подпольный склад опечатали

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу русских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграмм-канал и таким образом пытались получить "дополнительный доход" и заработать деньги.

Мать и сына задержали в Шевченковском районе столицы с поличным. Всего преступникам удалось совершить поджог двух транспортных средств — Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео в качестве доказательства выполнения "задания".

Сейчас женщине и ее сыну сообщено о подозрении в совершении умышленного поджога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве поклонники "русского мира" избили жену военного за украинский язык — одному из них уже избрали меру пресечения. Стоит отметить, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и активно нападали на девушку-волонтера.