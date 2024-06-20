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Раньше все было по-другому: как выглядел известный киевский бульвар более 150 лет назад (фото)

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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Бульвар во все времена был многолюдным
Бульвар во все времена был многолюдным. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ретро-снимки способны "оживить" историю

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локаций в прошлом выглядели совсем иначе.

Одним из таких мест является знаменитый бульвар имени Тараса Шевченко, который появился в столице более 150 лет назад и изначально носил совершенно другое название.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторически снимки бульвара Шевченко, который был заложен в начале 1840-х годов и до наших дней "дошел" в совершенном измененном виде. Однако не стоит забывать о том, что эта легендарная локация во все времена была излюбленным местом киевлян и именно здесь по сей день находят вдохновение жители столицы.

Вид со стороны Бессарабки на бульвар Шевченко в 1860-е годы

Бульвар имени Тараса Шевченко в качестве городской улицы возник в 1830-х годах. Одновременно с сооружением на соседней Владимирской улице здания Киевского университета посредине улицы была посажена аллея — сначала лип и каштанов.

Позже — с 1840-х годов — здесь начали активно высаживать пирамидальные тополя, которые и по сей день остаются яркой визитной карточкой не только этой локации, но и целого Киева.

Именно так выглядел современный бульвар Шевченко в 1860 году. Вдали можно рассмотреть здание университета и строящийся Владимирский собор.

Бульвар Шевченко в 1860 году

Изначально бульвар носил название Шоссейный или Университетский (названия употреблялись параллельно). Так местность называлась с 1850 по 1869 год.

Затем, с 1869 по 1919 год бульвар назывался Бибиковским. И лишь в 1919 году бульвар получил современное название в честь украинского поэта, писателя и художника Тараса Шевченко.

А вот такой вид открывался на бульвар Шевченко (Бибиковский) со стороны Липок — крытый Бессарабский рынок еще не построен. Фото датировано 1870 годом.

Вид на бульвар Шевченко (Бибиковский) со стороны Липок, 1870 год

А так выглядел бульвар Шевченко (Бибиковский) в 1880-е годы.

В 1870-х — 1890-х годах — начале XX века происходит интенсивная застройка улицы: возводятся как особняки, так и доходные и обычные жилые дома, а также общественные здания, университетская больница, Коммерческий институт, гостиницы и промышленные сооружения.

Вот так выглядел бульвар Шевченко (Бибиковский) в 1880-е годы.

Бульвар Шевченко (Бибиковский) в 1880-е годы

Бульвар Тараса Шевченко расположен в Шевченковском районе города Киева. Он пролегает от Бессарабской до Галицкой площади. Во все времена данное место было излюбленной локацией для прогулок киевлян.

Великолепные аллеи и зеленые пирамидальные тополя настраивают на позитивный лад и дарят чувство умиротворения.

1890-е годы. Аллея на бульваре Шевченко (Бибиковском)
1890-е годы. Аллея на бульваре Шевченко (Бибиковском)
Бульвар Шевченко (Бибиковский) в 1890 году
Бульвар Шевченко (Бибиковский) в 1890 году
У нижней точки аллеи на бульваре Шевченко (Бибиковском) в 1900 году

Стоит отметить, что в 1872 году на стыке бульвара и Безаковской улицы был воздвигнут памятник А. Бобринскому. Граф был внуком Екатерины II, крупнейшим деятелем сельского хозяйства, основателем сахарной промышленности в Украине и железнодорожного транспорта. Он стоял на пьедестале, опершись ногой на рельсу и смотрл в сторону вокзала. Памятник убрали в 1926 году.

Позже на его месте появился памятник Николаю Щорсу, который снесли в декабре 2023 года.

Памятник Бобринскому на бульваре Шевченко. 1890 годы
1900-е годы. Памятник графу Бобринскому, бульвар Шевченко (Бибиковский)
1906 год. Памятник графу Бобринскому, бульвар Шевченко (Бибиковский)
1906 год. Памятник графу Бобринскому, бульвар Шевченко (Бибиковский)
1900-е годы. Памятник графу Бобринскому, бульвар Шевченко (Бибиковский)

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