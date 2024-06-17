Туалет за 3,5 миллиона гривен: в киевской полиции объявили тендер на ремонт

Ремонтные работы должны выполнить уже в этом году

Главное управление Национальной полиции в Киеве объявило тендер на ремонт санузлов в главном отделении. На работы готовы выделить 3 миллиона 686 тысяч гривен.

За эти средства будет произведен капитальный ремонт санузлов на шести этажах здания Нацполиции. Об этом стало известно из объявления в электронной системе публичных закупок "Prozorro".

Тендерное предложение

В перечень строительных работ входит монтаж, демонтаж штукатурки, облицовки и стяжки, установка гипсокартона, прокладка трубопроводов, установка сантехники, вентиляции, электрооборудования и отопительных систем. Также транспортировка мусора и материалов.

Часть запланированных работ

Конечный срок подачи тендерных предложений 22 июня. Аукцион запланирован на 24 июня.

Победитель тендера должен будет завершить работу до 1 ноября 2024 года. Адрес места ремонта улица Владимирская, 15

Срок выполнения работ

Напомним, в Софиевской Борщаговке под Киевом хотят построить школу почти за 422 миллиона гривен. Это самая дорогая школа в Украине, которая будет строиться на государственные средства.

Значительная часть финансирования будет обеспечена субвенциями из госбюджета, поскольку у Борщаговской общины нет таких средств. Планируется построить общеобразовательную школу I-III ступеней со спортивным сооружением до конца 2026 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время войны решили отремонтировать закрытый Южный мост. На работы выделят около 100 миллионов гривен.