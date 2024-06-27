В Киеве прорвало водопровод: под землю пошел тротуар вместе с авто

Место обследуют специалисты

В четверг, 27 июня, на улице Госпитальной в Киеве произошло повреждение водопровода. Вода течет по проезжей части.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. На участке, где произошел прорыв водопроводной сети, провалился асфальт.

А также под землю пошла часть тротуара, а вместе с ней стоявший там автомобиль.

В администрации отмечают, что специалисты "Киевводоканала" обследуют место, чтобы как можно быстрее приступить к ремонтным работам. Сейчас место провала ограждено.

Это второй случай прорыва водопровода в последние дни в Печерском районе столицы. В среду, 26 июня, на улице Кропивницкого была повреждена сеть. В связи с этим в некоторых домах не было воды. Также в результате прорыва движение транспорта по улице было затруднено.

Напоминаем, недавно в Киеве обрушился путепровод на проспекте Воздушных сил прямо на проезжую часть по неизвестным причинам. В результате инцидента пострадал легковой автомобиль.

В КГГА отметили, что специалисты "Киевавтодормоста" регулярно обследовали конструкцию моста. Поэтому предпосылок к обрушению не было.

Ранее "Телеграф" писал, что инфраструктура Киева находится в критическом состоянии. Эксперт рассказала, что не столько с мостами и подземкой в столице.