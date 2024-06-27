В Киеве прорвало водопровод: под землю пошел тротуар вместе с авто
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Место обследуют специалисты
В четверг, 27 июня, на улице Госпитальной в Киеве произошло повреждение водопровода. Вода течет по проезжей части.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА. На участке, где произошел прорыв водопроводной сети, провалился асфальт.
А также под землю пошла часть тротуара, а вместе с ней стоявший там автомобиль.
В администрации отмечают, что специалисты "Киевводоканала" обследуют место, чтобы как можно быстрее приступить к ремонтным работам. Сейчас место провала ограждено.
Это второй случай прорыва водопровода в последние дни в Печерском районе столицы. В среду, 26 июня, на улице Кропивницкого была повреждена сеть. В связи с этим в некоторых домах не было воды. Также в результате прорыва движение транспорта по улице было затруднено.
Напоминаем, недавно в Киеве обрушился путепровод на проспекте Воздушных сил прямо на проезжую часть по неизвестным причинам. В результате инцидента пострадал легковой автомобиль.
В КГГА отметили, что специалисты "Киевавтодормоста" регулярно обследовали конструкцию моста. Поэтому предпосылок к обрушению не было.
Ранее "Телеграф" писал, что инфраструктура Киева находится в критическом состоянии. Эксперт рассказала, что не столько с мостами и подземкой в столице.