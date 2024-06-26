Авария на водопроводе в Киеве: где отсутствует вода и ограничено движение транспорта
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У некоторых абонентов отсутствует водоснабжение
В среду, 26 июня, в Киеве на улице Кропивницкого поврежден водопровод. В этой связи ограничено движение транспорта по улице.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА. В администрации отмечают, что на месте уже работает аварийно-восстановительная бригада.
Также временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Кропивницкого, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
- ул. Крутой спуск, 6/2;
- ул. Шелковичная, 48.
Для обеспечения жителей питьевой водой на ул. Кропивницкого, 10 направлена автоцистерна.
Напомним, в Киеве на Кольцевой дороге ограничат движение от здания McDonald`s до съезда на улицу Зодчих. В связи со следующим этапом капитального ремонта ограничения будут действовать с 26 июня по 31 июля.
На время работ движение транспорта будет организовано двумя полосами в каждом направлении с противоположной стороны Кольцевой дороги. Выезд с улицы Николая Трублаини будет возможен одной полосой местного проезда Кольцевой дороги.
"Киевавтодор" извиняется за временные неудобства. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездки и времени.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве частично ограничено движение транспорта на Северном мосту. Ограничения будут действовать полтора месяца.