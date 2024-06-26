Авария на водопроводе в Киеве: где отсутствует вода и ограничено движение транспорта

У некоторых абонентов отсутствует водоснабжение

В среду, 26 июня, в Киеве на улице Кропивницкого поврежден водопровод. В этой связи ограничено движение транспорта по улице.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. В администрации отмечают, что на месте уже работает аварийно-восстановительная бригада.

Также временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Кропивницкого, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

ул. Крутой спуск, 6/2;

ул. Шелковичная, 48.

Для обеспечения жителей питьевой водой на ул. Кропивницкого, 10 направлена автоцистерна.

Напомним, в Киеве на Кольцевой дороге ограничат движение от здания McDonald`s до съезда на улицу Зодчих. В связи со следующим этапом капитального ремонта ограничения будут действовать с 26 июня по 31 июля.

На время работ движение транспорта будет организовано двумя полосами в каждом направлении с противоположной стороны Кольцевой дороги. Выезд с улицы Николая Трублаини будет возможен одной полосой местного проезда Кольцевой дороги.

"Киевавтодор" извиняется за временные неудобства. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездки и времени.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве частично ограничено движение транспорта на Северном мосту. Ограничения будут действовать полтора месяца.