"Київтеплоенерго" замовило на мільярд гривен австрійських генераторів: що викликало підозри в тендері

На подачу пропозиції виділили дуже стислі терміни

У тендері, який оголосило КП "Київтеплоенерго", на закупівлю 15 когенераційних установок перемогла словацька компанія "KTS Engineering s.r.o.". В аукціоні вона обійшла трьох конкурентів.

Це стало відомо з порталу публічних закупівель "Prozorro". "Київтеплоенерго" вже уклало з компанією договір на постачання когенераційних установок.

Ціна договору склала 1,12 млрд гривень, тобто 25,84 млн євро. За ці кошти підрядник повинен поставити підприємству 15 міні-ТЕЦ виробництва австрійської компанії INNIO. З них:

9 потужністю не менше 4,5 МВт (Jenbacher JMS 624 GS-N.L.);

6 по 3,3 МВт (Jenbacher JMS 620 GS-N.L.).

Генератори працюватимуть на природному газі. Вони повинні бути 2024 року випуску, з гарантією три роки. Доставити їх до КП мають не пізніше 31 грудня 2025 року.

Зазначимо, що ця закупівля "Київтеплоенерго" — є найдорожчою закупівлею в Україні, що пов’язана з когенераційними установками, за всю історію існування системи "Prozorro".

Сумарна потужність закуплених установок 60,5 МВт. За даними гендиректора "YASNO" Сергія Коваленка, лише кондиціонери у Києві споживають 350 МВт.

У тендері змагалися 4 компанії — українське ДП "Автомоторс", ТОВ з іноземними інвестиціями "Цеппелін Україна ТОВ", чеське "RSE s.r.o." та "KTS Engineering s.r.o." Остання компанія в аукціоні запропонувала найвигіднішу ціну.

Учасників тендеру звинувачують "Київтеплоенерго" в проведенні тендеру під "свою" компанію. Зокрема, компанія, яка не назвалася, звернула увагу на дуже стислі терміни такого коштовного тендеру. Пропозиції приймалися лише 6 днів без вихідних: оголосили закупівлю 30 травня, пропозицію можна було подати до ранку 7 червня.

Що відомо про компанію "KTS Engineering s.r.o.", яка виграла тендер

Словацька компанія з реєстрацією в Братиславі. До перемоги у тендері "Київтеплоенерго" ця фірма двічі отримувала бюджетні підряди в Україні – обидва у 2020 році на постачання запчастин для АТ "Укртрансгаз" загальною ціною 126,47 млн гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що "Укренерго" скасовував тендер на закупівлю кондиціонерів. Раніше його розкритикували через те, що компанія закликала громадян не користуватися кондиціонерами, але сама вирішила їх закупити.